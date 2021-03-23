İngiltere'de koronavirüse bağlı ölümler azalıyor

8 Aralık'ta aşı uygulamasına başlayan ve şu ana kadar yetişkin nüfusun yüzde 53,8'ini aşılayan İngiltere, temmuz ayına kadar tüm yetişkinlere en az ilk doz aşıyı yapmayı planlıyor.

Avrupa'da üçüncü dalganın konuşulduğu bir dönemde İngiltere'de vakalar ve buna bağlı olarak can kayıpların azalmasında 5 Ocak'ta ilan edilen üçüncü karantina ve hızlı aşılama kampanyasının etkili olduğuna inanılıyor.

Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 112 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 126 bin 284'e çıktı.

Böylece geçen haftaya göre yüzde 33'lük bir azalma kaydedildi.

Son 24 saatte yapılan 1 milyon 191 bin 48 testten sadece 5 bin 379'u pozitif çıktı.

Hastanede tedaviye alınların sayısı da geçen haftaya göre yüzde 21,5 azalarak günlük 373 oldu.