İngiltere'de koronavirüsten bir günde bin 52 can kaybı

İngiltere Sağlık Bakanlığı günlük yeni tip koronavirüs (COVID-19) tablosunu açıkladı.

Son 24 saatte 12 bin 364 COVID-19 vakası tespit edildi, toplam sayı 3 milyon 972 bin 148'e çıktı.

İngiltere can kaybında Avrupa'da zirvede

Son 24 saatte 1052 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı 113 bin 850'ye yükseldi.

İngiltere, Avrupa'da COVID-19 nedeniyle en çok ölümün görüldüğü ülke olmaya devam ediyor.

COVID-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 12 milyon 646 bin 486'ya ulaştı, bunlardan 516 bin 392'sine ikinci doz aşı uygulandı.

Ülkede 26 bin 723 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunlardan 3 bin 230'u yoğun bakımda bulunuyor.