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İngiltere'de koronavirüsten bir günde bin 52 can kaybı

Salgının derinden vurduğu İngiltere'de son 24 saatte bin 52 kişi vefat etti. Toplam can kaybı sayısı 113 bin 850'ye yükseldi.

09 Şubat 2021 Salı 21:10
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İngiltere'de koronavirüsten bir günde bin 52 can kaybı

İngiltere Sağlık Bakanlığı günlük yeni tip koronavirüs (COVID-19) tablosunu açıkladı.

Son 24 saatte 12 bin 364 COVID-19 vakası tespit edildi, toplam sayı 3 milyon 972 bin 148'e çıktı.

İngiltere can kaybında Avrupa'da zirvede

Son 24 saatte 1052 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı 113 bin 850'ye yükseldi.

İngiltere, Avrupa'da COVID-19 nedeniyle en çok ölümün görüldüğü ülke olmaya devam ediyor.

COVID-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 12 milyon 646 bin 486'ya ulaştı, bunlardan 516 bin 392'sine ikinci doz aşı uygulandı.

Ülkede 26 bin 723 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunlardan 3 bin 230'u yoğun bakımda bulunuyor.

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