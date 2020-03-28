İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bini geçti

İngiltere Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 260 kişinin daha yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği, toplam ölü sayısının bin 19'a yükseldiği bildirildi.

İngiliz makamları geçtiğimiz gün ölü sayısını 759 olarak açıklamıştı.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, hastalığa yakalanan insan sayısının düne göre yaklaşık 2 bin 500'lük bir artış kaydettiği, 17 bin 89 insanın Covid-19 testinin pozitif çıktığı bigisi verildi.

Dün İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Sağlık Bakanı Matt Hancock, Covid-19 tesitinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Kendisini karantinaya aldığını belirten Johnson, hükümet işlerini bundan böyle video konferans yoluyla yürüteceğini kaydetmişti.

İngiltere'de önceki gün tahtın varisi Galler Prensi Charles'a da Covid-19 bulaştığı tespit edilmişti.