Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Ramazanda corona virüse karşı 6 önemli uyarı
Ramazanda coronaya karşı 6 önemli uyarı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı

İngiltere'de koronavirüsü yenen kadın yoğun bakım ünitesinde yaşanan can pazarını anlattı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İngiltere’de koronavirüse (Covid-19) yakalanan ve hastanede 6 gün komada kalan Ruth Andrew (36), taburcu oldu. Andrew hastanede yaşanan can pazarını canlı yayında "Yoğun bakım ünitesi cesetlerle doluydu. Hemşirelere ve doktorlara sordum. Sırada ben mi varım?" sözleriyle anlattı.

21 Nisan 2020 Salı 16:29
1261 Okunma
İngiltere'de koronavirüsü yenen kadın yoğun bakım ünitesinde yaşanan can pazarını anlattı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İngiltere’nin Hastings kentinde Ruth Andrew (36) adlı kadın 17 Mart tarihinde koronavirüse (Covid-19) yakalanarak, hastaneye kaldırıldı.  Ventilatöre bağlanan Andrew, 6 gün komada kaldı. Koronavirüs salgınıyla 6 gün komada savaşan  Andrew taburcu edildi. Adrew,Andrew hastanede yaşanan can pazarını canlı yayında anlattı.

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ CESETLERLE DOLUYDU

 Andrew, “Hemşirelere ne kadar teşekkür etsem az kalır. Bazıları yorgunluktan bayılacak haldeydiler. Ancak hiçbir zaman şikayet etmediler. Onlar sadece tıbbi yardım sağlamıyorlar, aynı zamanda insanı yardım sağlıyorlar” dedi. Etrafında virüs nedeniyle hayatını kaybeden hastaları gördüğünü söyleyen Andrew, “Hemşirelere ‘Sırada ben mi varım?’ diye sordum” ifadelerini kullandı.

‘EŞİME VE ÇOCUKLARIMA VEDA ETMEK İSTEDİM’

Adrew, hastaneye kaldırıldıktan sonra kontrollü olarak komaya sokulacağını öğrendiğini ve doktorların kendisine, eşini ve çocuklarını aramanın tam zamanı olduğunu söylediğini ifade etti. Andrew, “Eşimi aradım ancak ulaşamadım. Doktorlara, Craig’i ve çocukları çok sevdiğimi söylemelerini istedim. Nefes almakta çok zorlanıyordum” dedi.

‘4 HASTANIN CAN ÇEKİŞİNİ GÖRDÜM’

Andrew, yoğun bakımda kaldığı süre içerisinde 4 hastanın can çekişme anını izlediğini ifade etti. Koronavirüsü yenerek taburcu olan Andrew, “Hepsi de yalnız başınaydı. Hemşireler ellerini tutuyorlardı. Zaman zaman onlarla konuşuyorlardı. Çok nazik bir şekilde konuşuyorlardı. Hemşirelerin mücadelesi beni gerçekten çok etkiledi. Çünkü bu onlar için çok zor olmalı. Çok zor bir durumdu anlatamam. Yoğun bakımda vaktimi ağlayarak geçirdim” dedi. Andrew, hastaneden taburcu edildikten sonra eşi Craig, 14 ve 10 yaşlarında iki çocuğu ile birlikte evine döndü.

Anahtar Kelimeler:
İngiltereKoronavirüsCoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünyada iyileşenlerin sayısı 660 bini geçti
Dünyada iyileşenlerin sayısı 660 bini geçti
İtalya'da koronavirüsten bir günde 534 kişi yaşamını yitirdi
İtalya'da koronavirüsten bir günde 534 kişi yaşamını yitirdi
İngiltere'de ölü sayısı 17 bin 337'ye yükseldi
İngiltere'de ölü sayısı 17 bin 337'ye yükseldi
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim