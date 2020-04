İngiltere'de koronavirüsü yenen kadın yoğun bakım ünitesinde yaşanan can pazarını anlattı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İngiltere’nin Hastings kentinde Ruth Andrew (36) adlı kadın 17 Mart tarihinde koronavirüse (Covid-19) yakalanarak, hastaneye kaldırıldı. Ventilatöre bağlanan Andrew, 6 gün komada kaldı. Koronavirüs salgınıyla 6 gün komada savaşan Andrew taburcu edildi. Adrew,Andrew hastanede yaşanan can pazarını canlı yayında anlattı.



YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ CESETLERLE DOLUYDU



Andrew, “Hemşirelere ne kadar teşekkür etsem az kalır. Bazıları yorgunluktan bayılacak haldeydiler. Ancak hiçbir zaman şikayet etmediler. Onlar sadece tıbbi yardım sağlamıyorlar, aynı zamanda insanı yardım sağlıyorlar” dedi. Etrafında virüs nedeniyle hayatını kaybeden hastaları gördüğünü söyleyen Andrew, “Hemşirelere ‘Sırada ben mi varım?’ diye sordum” ifadelerini kullandı.



‘EŞİME VE ÇOCUKLARIMA VEDA ETMEK İSTEDİM’



Adrew, hastaneye kaldırıldıktan sonra kontrollü olarak komaya sokulacağını öğrendiğini ve doktorların kendisine, eşini ve çocuklarını aramanın tam zamanı olduğunu söylediğini ifade etti. Andrew, “Eşimi aradım ancak ulaşamadım. Doktorlara, Craig’i ve çocukları çok sevdiğimi söylemelerini istedim. Nefes almakta çok zorlanıyordum” dedi.



‘4 HASTANIN CAN ÇEKİŞİNİ GÖRDÜM’



Andrew, yoğun bakımda kaldığı süre içerisinde 4 hastanın can çekişme anını izlediğini ifade etti. Koronavirüsü yenerek taburcu olan Andrew, “Hepsi de yalnız başınaydı. Hemşireler ellerini tutuyorlardı. Zaman zaman onlarla konuşuyorlardı. Çok nazik bir şekilde konuşuyorlardı. Hemşirelerin mücadelesi beni gerçekten çok etkiledi. Çünkü bu onlar için çok zor olmalı. Çok zor bir durumdu anlatamam. Yoğun bakımda vaktimi ağlayarak geçirdim” dedi. Andrew, hastaneden taburcu edildikten sonra eşi Craig, 14 ve 10 yaşlarında iki çocuğu ile birlikte evine döndü.