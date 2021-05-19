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İngiltere'de koronavirüsün Hint varyantında artış

İngiltere'de koronavirüsün Hint varyantı (B1617.2) vakalarında artış görülüyor. Ülkede kısıtlamaların kaldırılması konusunda "tehdit oluşturabileceği" bildirilen varyant, normalleşmeyi geciktirebilir.

19 Mayıs 2021 Çarşamba 10:37
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İngiltere'de koronavirüsün Hint varyantında artış

Aşılama ve diğer uygulamalarla kısıtlamaların gevşetildiği İngiltere'de koronavirüsün Hint varyantı gündemde.

Hükümet, kalan sosyal mesafe kurallarının gevşetilebileceği tarih olarak bildirilen 21 Haziran'da değişiklik yapılabileceğini bildirdi.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, halihazırda ülkedeki 2 bin 323 vakanın Hint varyantı olduğunu söyledi.

Bu sayı, söz konusu varyantın son 5 günde yüzde 77 arttığını gösteriyor.

Bakan Hancock, 343 yerel yönetimin bulunduğu İngiltere'de 86 yönetimde 5 ya da daha fazla vakanın bulunduğuna dikkat çekti.

Bilim insanları, koronavirüsün Hint varyantının daha hızlı yayıldığına inanıyor ancak ön verilere göre aşılar bu varyanta karşı da etkili.

Worldometer internet sitesine göre İngiltere'de şu ana kadar 4 milyon 450 binden fazla COVID-19 vakası görüldü. Virüsten ölenlerin sayısı ise 127 bin 691'i buldu.

Anahtar Kelimeler:
İngiltereKoronavirüsHint Varyantı
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