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İngiltere'de Kovid-19 kaynaklı en yüksek günlük ölüm sayısı kaydedildi

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1610 kişinin yaşamını yitirmesiyle salgının başından bu yana en yüksek günlük ölüm sayısı kaydedildi.

19 Ocak 2021 Salı 19:03
411 Okunma
İngiltere'de Kovid-19 kaynaklı en yüksek günlük ölüm sayısı kaydedildi

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1610 kişinin yaşamını yitirmesiyle salgının başından bu yana en yüksek günlük ölüm sayısı kaydedildi.
 

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