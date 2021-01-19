İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1610 kişinin yaşamını yitirmesiyle salgının başından bu yana en yüksek günlük ölüm sayısı kaydedildi.
İngiltere'de Kovid-19 kaynaklı en yüksek günlük ölüm sayısı kaydedildi
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1610 kişinin yaşamını yitirmesiyle salgının başından bu yana en yüksek günlük ölüm sayısı kaydedildi.
19 Ocak 2021 Salı 19:03
411 Okunma
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1610 kişinin yaşamını yitirmesiyle salgının başından bu yana en yüksek günlük ölüm sayısı kaydedildi.