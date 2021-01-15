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İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1248 kişi öldü

Ülkede ayrıca 48 bin 682 yeni vaka tespit edildi.

15 Ocak 2021 Cuma 11:49
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İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1248 kişi öldü

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 1248 kişi hayatını kaybetti.

İngiltere Halk Sağlığı Kurumunun yayımladığı verilere göre, son 24 saatteki 48 bin 682 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 3 milyon 260 bin 258'e yükseldi.

Son 24 saatte 1248 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı sayısı 86 bin 15'e çıktı.

Bir günde 628 bin 556 test yapılırken, test sayısı mükerrerler dahil 59 milyon 538 bin 320 oldu.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle 36 bin 797 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunlardan 3 bin 626'sı yoğun bakımda bulunuyor.

İngiltere'de Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 2 milyon 918 bin 252'ye ulaşırken, bunlardan 437 bin 977'sine aşının ikinci dozu yapıldı.

Londra'ya yeterli miktarda aşının sağlanmadığı iddiası

Öte yandan, Londra Belediye Başkanı Sadık Khan, Londralılara ülke geneline dağıtılan aşıların yalnızca 10'da birinin sağlandığını aktardı.

Khan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bu durumdan endişe duyduğunu, kentteki vaka sayılarını, yoğunluğunu ve ihtiyaç durumunu yansıtan aşı miktarını almak için hükümetle görüşeceğini belirtti.

Hastaneler ve yoğun bakım servisleri baskı altında

İngiltere'de Kovid-19'un daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkmasının ardından vakalar ve can kayıplarında ciddi artışlar görülmeye başlanmıştı.

Bunun üzerine ülke, 5 Ocak'tan itibaren yeniden karantinaya girmiş, İngiltere Başbakanı Boris Johnson halktan sokağa çıkmamalarını istemişti.

Johnson, Kovid-19 salgını nedeniyle hastanelerin her zamankinden daha fazla baskı altında olduğunu bildirmişti.

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