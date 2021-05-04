Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Evinde hassas terazi bulundu
Evinde hassas terazi bulundu
İzinsiz aldığı araçla kaza yaptı
İzinsiz aldığı araçla kaza yaptı
9 ay hapis cezası
9 ay hapis cezası
Polis: Kaza günü 139 KM hızla gidiyordu
Polis: Kaza günü 139 KM...
Çocuğunun doğumunu göremeyecek!
Çocuğunun doğumunu göremeyecek!

İngiltere'de Kraliyet Donanması 'sırt roketi'ni test etti

Kraliyet Donanması, İngiltere merkezli sırt roketi geliştiricisi olan Gravity Industries'in ürettiği sırt roketini test etti.

04 Mayıs 2021 Salı 08:45
179 Okunma
İngiltere'de Kraliyet Donanması 'sırt roketi'ni test etti

Sırt roketinin kullanıcısına ellerinde ve sırtında olmak üzere toplamda 5 mini roket ile uçabilme olanağı sağladığı ve saatte 88,51 kilometre hız kapasitesine sahip olduğu belirtildi.

Donanma yetkilileri, 8 dakika süren uçuş testinde sırt roketi ile Kraliyet Donanması'nın Batch 2 River sınıfı açık deniz devriye gemisi olan HMS Tamar'a başarıyla iniş gerçekleştirdi.

2020 Eylül ayında ülkenin kuzeyindeki Lake District'te İngiltere hava ambulansı yetkilileri tarafından test edilen sırt roketi ile "birkaç dakika içinde hastalara ulaşabileceği" ifade edilmişti.
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünya genelinde vakalar ciddi sayılara ulaştı
Dünya genelinde vakalar ciddi sayılara ulaştı
Hindistan'da son 24 saatte 3 bin 449 can kaybı
Hindistan'da son 24 saatte 3 bin 449 can kaybı
Disneyland'da prensin Pamuk Prenses’i öpme sahnesine cinsel saldırı itirazı
Disneyland'da prensin Pamuk Prenses’i öpme sahnesine cinsel saldırı itirazı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim