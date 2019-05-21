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İngiltere'de 'milkshake protestoları' sürüyor: Bu kez hedef Brexit Partisi lideri

İngiltere'de giderek artan 'Milkshake' protestolarının son hedefi Brexit Partisi lideri Nigel Farage oldu. Protestonun ardından hızla olay yerinden ayrılan Farage, korumasını "Tam bir başarısızlık" ifadeleriyle azarladı.

21 Mayıs 2019 Salı 10:02
İngiltere'de 'milkshake protestoları' sürüyor: Bu kez hedef Brexit Partisi lideri
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İngiltere’de Brexit çıkmazı sürerken, siyasetçilere olan öfke de giderek artıyor. Ülkede son dönemde 'milkshake' kullanılarak yapılan protesto gösterileri dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz günlerde İslam karşıtı söylemleri ile tanınan aşırı sağcı protesto grubu İngiliz Savunma Ligi (EDL) kurucusu Tommy Robinson, Avrupa Parlamentosu seçimleri için yürüttüğü kampanya sırasında bir seçmenin içeceğinin hedefi olmuştu.

Robinson’dan günler sonra bu kez hedef Brexit Partisi lideri Nigel Farage oldu. Partisinin etkinliği için Newcastle’a giden Farage, aracından indikten sonra üzerine milkshake fırlatıldı.

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​The Independent'ta yer alan habere göre, milkshake fırlatılmasının üzerine olay yerinden uzaklaşan Farage, bu esnada korumasını "Tam bir başarısızlık, bir mil öteden tespit etmeniz gerekirdi" ifadeleriyle azarladı. 

​Farage'ye milkshake fırlatan ismin ise Throckley bölgesinden 32 yaşındaki Paul Crowther olduğu öğrenildi.

Crowther, aşırı sağcı lidere 5.25 pound değerindeki 'Five Guys' isimli muzlu karamelli milkshake fırlattı.

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İngiltereProtestoBrextHaberKıbrısGündem
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