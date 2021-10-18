İngiltere'de milletvekillerinin güvenliği tartışılıyor

İngiltere'de milletvekili David Amess'in öldürülmesinin ardından parlamento üyelerinin güvenliği tartışma konusu oldu.

Saldırının ardından, parlamento üyelerine yönelik tehditler yeniden gündeme geldi.

İşçi Partisi Milletvekili Chris Bryant, Amess'in ölümünün ardından yaptığı hoşgörü çağrısı nedeniyle kendisini ölümle tehdit eden 76 yaşındaki bir adamın bugün gözaltına alındığını açıkladı.

Amess'in seçmenleriyle birebir yaptığı görüşme sırasında öldürülmesi, bu tür görüşmelerde güvenliğin nasıl sağlanacağı tartışması başlattı.

Polisin, bu tür görüşmeler öncesi milletvekillerine eşlik etmesi veya öncesinde seçmenlerin aranması olası önlemler arasında gösteriliyor.

Diğer yandan bu durumun seçmenleri görüşmeye gelmekten alıkoyabileceği değerlendiriliyor. Ayrıca kaynak eksikliği de diğer bir sorun olarak öne çıkıyor.

AİLELERİ SİYASETİ BIRAKMALARINI İSTİYOR

Öte yandan bazı milletvekilleri, tehditler nedeniyle güvenliklerinden endişe eden aile üyeleriyle parlamentoda göreve devam etme arasında kaldıklarını söyledi.

Guardian'a konuşan bir milletvekili, "Kocam, bunun daha ne kadar daha kadar devam edebileceğini soruyor. Daha ne kadar tehdit almamız gerekiyor? Buna değer mi? Doğrusu şu anda ona verecek cevabım yok." dedi.

Eski bakanlardan Andrea Leadsom ise "Birçoğunun aileleri, neden bunu yaptıklarını soruyor veya siyaseti bırakmaları için yalvarıyor. Yine de milletvekillerini harekete geçiren şey, dünyayı daha iyi bir yer haline getirme arzusudur. Bu kadar basit ve derin." ifadelerini kullandı.

Ülkede Amess'ten önce, 1979'da Airey Neave, 1981'de Robert Bradford ve 1984'te Anthony Berry ve 2016'da Jo Cox saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

TERÖR EYLEMİ İLAN EDİLDİ

1997'den bu yana milletvekili olan 69 yaşındaki Amess, seçim bölgesi Essex'teki toplantısı sırasında 15 Ekim'de 12.05'te (TSİ 14.05) bıçaklı saldırıya uğramıştı.

Toplantının yapıldığı Belfairs Metodist Kilisesi'ne giren saldırgan, milletvekilini birden fazla kez bıçaklamıştı.

Saldırı sonrası 25 yaşındaki zanlı gözaltına alınırken, olayın terör eylemi olduğu açıklanmıştı.

Haber ajansı PA, saldırganın Somali kökenli Ali Harbi Ali olduğunu duyururken, terörle mücadele ekipleri zanlıyla bağlantılı olduğu düşünülen Londra'daki bazı adreslerde arama yapmıştı.