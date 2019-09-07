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İngiltere'de muhalefet anlaştı: Boris Johnson'un erken seçim önerisi reddedilecek

 İngiltere'de muhalefet partileri, Pazartesi günü Başbakan Boris Johnson tarafından meclise yeniden getirilmesi beklenen 15 Ekim'de erken seçime gidilmesi önerisini reddetme konusunda anlaştılar.

07 Eylül 2019 Cumartesi 16:59
İngiltere'de muhalefet anlaştı: Boris Johnson'un erken seçim önerisi reddedilecek

Erken seçim kararı için teklifin Avam Kamarası'nın üçte ikisinin desteğini alması gerekiyor ve hükümet bu nedenle muhalefeti seçim seçeneğine ikna etmeye çalışıyor.

Muhalefetteki İşçi Partisi, Liberal Demokratlar, İskoçya Ulusal Partisi ve Galler Partisi Plaid Cymru liderleri Pazartesi günü yapılacak erken seçim oylamasında ya karşı oy kullanacaklarını ya da çekimser kalacaklarını açıkladılar.

İskoçya Ulusal Partisi'nin İngiltere Parlamentosundaki grubunun lideri Ian Blackford, Brexit tarihi olarak belirlenen 31 Ekim'de bir anlaşma sağlanmadan Avrupa Birliği'nden çıkılmamasını güvence altına almayı öncelediklerini söyledi.

Başbakan ise "olağanüstü bir siyasi hata" muhalefet partilerine yaptıklarını söyleyerek tepki gösterdi.

Johnson seçimin 15 Ekim'de yapılması ve böylece 17 ve 18 Ekim'de Brüksel'de AB ile yapılacak son müzakerelere seçimi kazananın gitmesi gerektiğini savunuyor.

Zaten dışardan destekle bile sadece 1 sandalye olan çoğunluğunu geçen hafta Brexit konusundaki uzlaşmaz tutumuyla kaybeden Johnson, seçimden zaferle çıkacağını ve 31 Ekim'de anlaşmalı ya da anlaşmasız üç yıl önce halkın oyuyla belirlenen Brexit'i gerçekleştireceğini de söylüyor.
Geçen hafta parlamentoda ağır bir yenilgi alan ve muhalefetin Brexit için sürenin uzatılmasını öngören teklifini engelleyemeyen Başbakan Johnson, muhalefetle bir olup hükümete karşı oy kullanan 21 muhafazakar milletvekilini parti grubundan ihraç etti, kendi kardeşi Jo Johnson hükümetten istifa ettiğini açıkladı.

Johnson'un Brexit açısından çok kritik bir dönemde parlamentoyu şimdiye kadar görülmediği kadar uzun bir süre, beş hafta süreyle askıya alma kararına karşı İskoçya ve Kuzey İrlanda'da hukuki yollara da başvuruluyor.

Fakat Londra'da parlamentonun askıya alınmasının hukuki temelini sorgulayan Gina Miller adlı seçmenin başvurusu mahkeme tarafından reddedildi. Buna karşılık mahkeme davanın 17 Eylül tarihinde İngiltere Yüksek Mahkemesi'nde görülmesine izin verdi.

Muhalefetin Çarşamba günü Avam Kamarası'ndan geçirdiği anlaşmasız Brexit karşıtı yasa tasarısı cuma akşamı Lordlar Kamarası'nda kabul edildi.

'ULUSAL ÇIKARLAR'

Cuma günü muhalefet partileri yönetimleri arasında yapılan toplantıdan sonra bir açıklama yapan ana muhalefet İşçi Partisi'nin sözcüsü "Jeremy Corbyn bu sabah diğer muhalefet partilerinin liderleriyle olumlu bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Muhalefet liderleri ülkeye zarar verecek bir anlaşmasız Brexit ihtimalini engelleme yolunda nasıl ilerleneceğini konuştular ve genel seçime ancak bu garanti edildikten sonra gidilebileceği üzerinde anlaştılar" dedi.

Sözcü, "Bu sadece kendi partilerimizin çıkarını değil, kolektif ulusal çıkarlarımızı gözeten bir tutum. Bu bakımdan zamanlamayı doğru tutturmak için diğerleriyle işbirliğini sürdüreceğiz" diye ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltereBoris Johnson
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