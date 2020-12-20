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İngiltere'de 'mutasyonlu virüs' paniği: Kontrolden çıktı

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, koronavirüsün mutasyona uğramış hali olan yeni türünün kontrolden çıktığını söyledi.

20 Aralık 2020 Pazar 14:50
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İngiltere'de 'mutasyonlu virüs' paniği: Kontrolden çıktı

Hancock, "Herkes, virüsü taşıyormuş gibi hareket etmeli." dedi.

İngiliz bakan, durumun ciddiyetine dikkat çekerek kurallara sıkı sıkıya uyulması çağrısı yaptı.

Yeni türün bulaşıcılığı çok daha yüksek

İngiltere'nin güneydoğusunda COVID-19'un daha hızlı yayılan yeni türü keşfedilmişti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve bir grup bilim insanı, söz konusu türün yüzde 70 daha bulaşıcı olduğunu açıklamıştı.

DSÖ: İngiltere ile yakın temastayız

Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsün COVID-19'un mutasyonuyla ilgili İngiliz yetkililerle yakın temasta olduklarını açıkladı.

Virüsün yeni türünün özellikleri ve olası etkileri hakkında daha fazla bilgi edinildikçe DSÖ'ye üye 194 ülke bilgilendirilecek.

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