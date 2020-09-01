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İngiltere'de okullar yeniden açıldı

İngiltere'de COVID-19 salgını dolayısıyla kapanmak zorunda kalan okullar yeniden açıldı.

01 Eylül 2020 Salı 13:29
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İngiltere'de okullar yeniden açıldı

İngiltere'de okulların yaklaşık yüzde 40'ı bugün yeniden öğrencilere kapılarını açtı. Geri kalan okulların büyük bölümünün de bu hafta içinde açılması bekleniyor.

Eğitim Bakanı Gavin Williamson, konuya ilişkin açıklamasında, son birkaç ayın öğrenciler için ne kadar zorlu geçtiğini bildiğini belirterek, "Ancak çocukların okula geri dönmelerinin, sadece eğitimleri için değil, gelişimleri ve kendi iyilikleri için de ne kadar önemli olduğunu biliyorum." dedi.

Eğitim Bakanlığı da okullarda öğrenciler ve öğretmenlerin güvenliği için sosyal mesafenin mümkün olduğunca korunduğu bir "kontrol sistemi" uygulanacağını duyurdu.

Yayınlanan kılavuza göre, yerel karantina uygulanan yerlerdeki okulların koridorlar gibi ortak alanlarında maske takmak zorunlu olacak.

Eğitim sendikaları, bazı ailelerin çocuklarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla okula göndermeyeceğine dikkat çekerek, devamsızlık cezalarının geçici olarak durdurulmasını istedi. Ülkede, çocukların devamsızlık yapmaları halinde ebeveynlerine para cezası kesiliyor.

Bu arada Mali Araştırmalar Enstitüsü tarafından geçen ay yapılan bir araştırmaya göre, okulların kapanması, en yoksul ve en zengin öğrenciler arasındaki eğitim eşitsizliğini daha da artırdı. Daha fakir bölgelerde yaşayan öğrenciler, eğitimde zengin yaşıtlarının çok daha gerisine düştü.

Salgın dolayısıyla 20 Mart'ta kapanan okullar, haziran ayında az sayıdaki öğrenci için yeniden açılmıştı.

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