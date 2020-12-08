Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Hırsızlara 8 gün ek tutukluluk
Hırsızlara 8 gün ek tutukluluk
Cezaevinden 300’e yakın ses kaydı incelenecek
Cezaevinden 300’e yakın ses kaydı...
Sahte pasaportla çıkış yapacaktı
Sahte pasaportla çıkış yapacaktı
Tutuklulara uyuşturucu vermek isterken yakalandı
Tutuklulara uyuşturucu vermek isterken yakalandı
‘Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi yasası kurallarına aykırı hareket’, 1 tutuklu
‘Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi yasası...

İngiltere'de onay verilen ilk koronavirüs aşısı yapıldı

İngiltere'de Pfizer'ın ürettiği onaylı koronavirüs aşısı ilk olarak 90 yaşındaki Margaret Keenan'a yapıldı.

08 Aralık 2020 Salı 09:37
532 Okunma
İngiltere'de onay verilen ilk koronavirüs aşısı yapıldı

Keenan, 91 yaşına girmeden bir hafta önce İngiltere'nin merkezinde Coventry'deki yerel hastanesinde salı sabahı koronavirüs aşısını vuruldu.

Keenan, "COVID-19'a karşı onaylı aşıyla aşılanan ilk kişi olduğum için kendimi çok ayrıcalıklı hissediyorum. Bu, isteyebileceğim en iyi erken doğum günü hediyesi çünkü bu yılın büyük bir bölümünde tek başıma kaldıktan sonra nihayet yeni yılda ailem ve arkadaşlarımla vakit geçirbileceğim anlamına geliyor." dedi.

Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile Amerikan ilaç şirketi Pfizer'in geliştirdiği koronavirüs aşısının İngiltere'de kullanımına izin verilmiş, bu yolla İngiltere, koronavirüs aşısına ilk onay veren ülke olmuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Korkutan iklim değişikliği raporu: 2040'ta kar yağmayabilir
Korkutan iklim değişikliği raporu: 2040'ta kar yağmayabilir
Endonezya, Çinli Sinovac'ın aşısını denedi: Yüzde 97'ye kadar etkili
Endonezya, Çinli Sinovac'ın aşısını denedi: Yüzde 97'ye kadar etkili
COVID-19 tespit edilen kişi sayısı 67 milyon 940 bini aştı
COVID-19 tespit edilen kişi sayısı 67 milyon 940 bini aştı
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim