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İngiltere'de 'örümcek adam' süpermarkettekilere saldırdı

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İngiltere'de örümcek adam kostümü giyen bir şahıs süpermarkette alışveriş yapanlara ve çalışanlara saldırırken, olayın ardından 5 kişi gözaltına alındı.

24 Temmuz 2021 Cumartesi 22:54
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İngiltere'de 'örümcek adam' süpermarkettekilere saldırdı

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan bir süpermarket yaşana olayda, örümcek adam kostümü giyen bir şahıs, geçen perşembe günü yerel saatle 22.40 sıralarında süpermarkette alışveriş yapanlara ve çalışanlara saldırdı.

5 kişi gözaltına alındı

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri gönderildi. Londra Metropolitan Polisi, saldırıda bir kadının hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldığını kaydederek, yaşları 17 ila 37 arasında olan 5 kişinin gözaltına alındığını ifade etti.

​Örümcek adam kostümlü şahsın saldırı anı etraftaki kişiler tarafından cep telefonları ile kaydedildi. Görüntülerde, örümcek adam kostümlü kişinin bir kadına tekme ve yumruk atarak saldırdığı ve süpermarketin depo alanında market çalışanları ile şüpheliler arasında arbede yaşandığı görüldü. 

İngiltere&#39;de örümcek adam kostümlü şahıs süpermarkettekilere saldırdı - Haberler

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