Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kız meselesi bıçaklı kavgayla son buldu
Kız meselesi bıçaklı kavgayla son...
Kamu Görevlisi mahkemeye çıkarıldı
Kamu Görevlisi mahkemeye çıkarıldı
16 paket sigara ile 8 bin TL çaldı
16 paket sigara ile 8...
6 yıl sonra tutuklandı
6 yıl sonra tutuklandı
"Eğer polisi ararsan ve ben içeri girersem çıkınca seni bulur öldürürüm"
Dayakçı koca hapsi boyladı

İngiltere'de pandemide alkole bağlı ölümler arttı

banner102

İngiltere'de koronavirüs pandemisi sırasında alkol tüketiminin etkileri nedeniyle bir önceki yıla oranla daha fazla kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

16 Temmuz 2021 Cuma 09:59
131 Okunma
İngiltere'de pandemide alkole bağlı ölümler arttı

İngiltere Sağlık Kurumu (PHE), 2020 yılında alkole bağlı olarak kayıtlara geçen ölümlerin yüzde 20 artarak 6 bin 983 kişiye yükseldiğini açıkladı.

NTV'nin Deutsche Welle Türkçe'den aktardığı habere göre, yaygın ölüm nedeninin ise karaciğer hastalıkları olduğu belirtildi. Pandemi sırasında barlar, restoranlar ve gece kulüpleri 6 aydan uzun bir süre kapalı olmasına rağmen alkol tüketimi ve satışının arttığını da vurgulandı.

Kurumun verilerini değerlendiren British Liver Trust adlı yardım organizasyonundan Pamela Healy, kapanma dönemindeki sokağa çıkma yasakları ve temas kısıtlamalarına işaret ederek "Stres, yalnızlık ve yardım hizmetlerine yetersiz ulaşım birçok insanı daha fazla alkol içmeye ve karaciğerlerini tehlikeye atmaya sürükledi" diye konuştu.

PHE'nin uzmanlarından Rosanna O'Connor da zarar veren alkol tüketimi ile mücadelenin koronavirüsten kurtulma planının bir parçası olması gerektiği talebinde bulundu.

Satışlar yüzde 24.4 arttı

İngiltere'de tüketici istatistiklerine göre, büfe ve süpermarketler 2020-2021 mali yılında 12 milyon 600 litre alkol sattı.

Bu rakam 2019-2020 mali yılına kıyasla yüzde 24.4 artış anlamına geliyor. Rakamlar, koronavirüs pandemisinden önce de alkol alan kişilerin pandemi sırasında daha da fazla alkol satın aldığını gösterdi.

Alkol zehirlenmesi sonucu gerçekleşen ölümlerin de yüzde 4.5'tan yüzde 15.4'e yükseldiği belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
İngiltereKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Araştırma: BioNTech, Sinovac'tan 10 kat daha fazla antikor üretiyor
Araştırma: BioNTech, Sinovac'tan 10 kat daha fazla antikor üretiyor
Belçika'daki sellerde ölü sayısı 12'ye yükseldi
Belçika'daki sellerde ölü sayısı 12'ye yükseldi
Almanya'da sel felaketi: Ölü sayısı 80'i aştı
Almanya'da sel felaketi: Ölü sayısı 80'i aştı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim