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İngiltere'de potansiyel COVID-19 aşısı insanlar üzerinde denenecek

İngiltere'de, potansiyel yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısının, 23 Nisan Perşembe günü insanlar üzerinde denenmeye başlanacağı belirtildi.

21 Nisan 2020 Salı 21:32
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İngiltere'de potansiyel COVID-19 aşısı insanlar üzerinde denenecek

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, günlük basın toplantısında, ülkesinin koronavirüsle mücadelesine ilişkin açıklama yaptı.

Hancock, Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen potansiyel aşıda deneme aşamasına geçileceğini söyledi.

Bu kapsamda insanlar üzerindeki testlerin perşembe günü başlayacağını açıklayan Hancock, ayrıca Oxford Üniversitesi ve Londra'daki Imperial College'a klinik çalışmalar için 20 milyon sterlin katkı sağlayacaklarını da kaydetti.

Başarı şanslarının yüzde 80 olduğunu duyuran Oxford Üniversitesi ekibi de eylül ayına kadar yaklaşık bir milyon doz aşıyı hazır hale getirmek istiyor.

"ChAdOx1" adı verilen potansiyel aşı, şempanzelerde gribe yol açan bir adenovirüsün genetiği değiştirilerek üretildi.

Virüsün genetiğiyle, insan vücudunda gelişmesi engellenecek şekilde oynanırken Kovid-19'un insan hücrelerine tutunmasını sağlayan çivi proteini üreten genetik unsurlar eklendi. Aşının, virüsün ürettiği çivi proteine yapışarak onun hücrelere nüfuz etmesini önleyecek antikorları üretmesi amaçlanıyor.

Bilim insanları COVID-19'a aşı bulmak için çalışma yürütüyor

Dünyada aralarında Türkiye'nin de olduğu 70'den fazla ülkede bilim insanları, COVID-19'a karşı aşı bulmak için çalışmalar yürütüyor.

Anahtar Kelimeler:
İngiltereKoronavirüsCovid-19
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