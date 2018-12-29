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İngiltere'de siyahlar, Asyalılar ve etnik azınlıkların maaşı beyazlarınkinden yüzde 10 daha az

29 Aralık 2018 Cumartesi 16:46
İngiltere'de siyahlar, Asyalılar ve etnik azınlıkların maaşı beyazlarınkinden yüzde 10 daha az

Maaş dengesizliği üzerine yapılan araştırmada İngiltere'de beyazlarla, aynı işi yapan siyahlar, Asyalılar ve etnik azınlıklar arasında ciddi gelir adaletsizliği olduğu ortaya çıktı.

Araştırmaya göre beyazlar, kendileriyle aynı işleri yapan diğer çalışanlardan yıllık olarak toplam 3 milyar 200 milyon sterlin daha fazla kazanıyor.

İnglitere'de siyah, Hintli, Pakistanlı, Bangladeşli ve diğer etnik gruplardan 1,9 milyon çalışan bulunuyor.

Resolution Foundation adlı kuruluşun farklı iş dallarına ve niteliklere göre yaptığı araştırmaya göre, aynı işi yapan üniversite mezunu bir siyah ile beyaz arasında saatlik ücret farkı 3,90 sterline kadar çıkabiliyor. Bu maaşlarda yüzde 17'lik bir fark olduğu anlamına geliyor.

Araştırmaya göre Pakistan ve Bangladeşli üniversite mezunlarına yüzde 12, yani saatte 2,67 sterlin daha az ödeme yapılıyor.

Kadın üniversite mezunu çalışanlar arasında ise en az kazananların siyahlar olduğu ortaya çıktı. Aynı pozisyonda çalışan siyah kadınlar beyazlardan yüzde 9 yani saatte 1,62 sterlin daha az kazanıyor.

Üniversite mezunu olmayanlar arasında fark daha az

Genele bakıldığında ise üniversite mezunu olmayan çalışanlar arasında maaş farklarının daha az olduğu görüldü.

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Ancak buna rağmen Pakistan ve Bangladeşli üniversite mezunu olmayan çalışanlar, aynı işleri yaptıkları beyazlardan yüzde 14 daha az kazanıyor.

Üniversite mezunu olmayan kadınlar da erkeklere oranla saatte 0,44 ila 0,61 sterlin daha az ücret alıyor.

Resolution Foundation maaş adaletsizliğinin, mağdur olan grupların yaşam standartlarında ciddi olumsuz etkileri olduğuna dikkat çekti.

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan'ın kentteki kamu çalışanlarının maaşları üzerinde yaptırdığı inceleme de siyah, Asyalı ve etnik azınlık gruplarından çalışanların maaşlarının ortalamanın yüzde 37 altında olduğunu, özellikle polis maaşlarında ciddi farklar bulunduğunu ortaya koymuştu.

İngiltere'de hükümetten, özellikle büyük şirketlerin ırka dayalı maaş farklarını raporlamalarının zorunlu hale getirilmesi için gerekli düzenlemeleri yapması isteniyor.

Hükümete aynı baskı kadın-erkek maaşları arasındaki farkın raporlanmasının zorunlu kılınması için de yapılmıştı.

Nisan ayında yürürlüğe giren ve 250'den fazla çalışanı olan şirketleri kapsıyan yasanın ardından, 10 şirketten 8'inde kadınlara erkeklerden daha az maaş verildiği ortaya çıkmıştı.

Başbakan Theresa May Ekim ayında, farklı etnik gruplar arasındaki maaş farklarını bildirme zorunluluğu getirilip getirilmemesi konusunda araştırma talep etmişti.

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