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İngiltere'de son 24 saatte 110 can kaybı

İngiltere'de son 24 saatte Covid-19'a bağlı 110 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 125 bin 690'a yükseldi.

16 Mart 2021 Salı 21:10
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İngiltere'de son 24 saatte 110 can kaybı

İngiltere’de korona virüs salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

İngiltere'de Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 110 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 125 bin 690'a yükseldiği belirtildi.

Ülkede son 24 saat içinde 5 bin 294 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 268 bin 821'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre, toplam 24 milyon 839 bin 906 kişinin Covid-19'a karşı aşılandığı, 1 milyon 663 bin 646 kişiye ise aşının her iki dozunun yapıldığı belirtildi.

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