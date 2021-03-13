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İngiltere'de son 24 saatte 121 can kaybı

İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 121 kişinin hayatını kaybetmesi ile Covid-19’a bağlı toplam can kaybı 125 bin 464'e ulaştı.

13 Mart 2021 Cumartesi 18:44
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İngiltere'de son 24 saatte 121 can kaybı

İngiltere Sağlık Bakanlığı, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin son verileri paylaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 5 bin 534 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 253 bin 820'ye ulaştığı aktarıldı.

Son 24 saatte 121 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı da 125 bin 464 oldu.

1.5 milyon kişiye aşının ikinci dozu uygulandı

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre, toplamda 23.6 milyon kişinin korona virüse karşı aşılandığı, 1.5 milyon kişinin ise aşının ikinci dozunu aldığı belirtildi.

Hükümet, 15 Nisan'a kadar aşı önceliği olan 9 grupta yer alan yaklaşık 32 milyon kişiyi aşılamayı hedefliyor.

İngiltere'de Nisan ayında 50'li yaş grubunun aşılanması planlanırken, Temmuz ayından itibaren sırasıyla 40'lı 30'lu ve 20'li yaşlarındaki yetişkinlerin aşılanacağı kaydedildi.

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