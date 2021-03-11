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İngiltere'de son 24 saatte 181 can kaybı

İngiltere'de son 24 saatte Covid-19'a bağlı 181 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 125 bin 168'e yükseldi.

11 Mart 2021 Perşembe 21:04
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İngiltere'de son 24 saatte 181 can kaybı

İngiltere'de Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 181 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 125 bin 168'e yükseldiği belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 6 bin 753 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 241 bin 677'ye yükseldi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre, 23 milyon kişinin Covid-19'a karşı aşılandığı, 1,3 milyon kişinin ise aşının her iki dozunu aldığı belirtildi.

Yanlış test sonuçları nedeniyle öğrenciler okula gidemiyor
İngiltere'de uzmanlar okulların açılmasıyla beraber öğrencilere uygulanan ve hızlı sonuç veren Covid-19 testlerinin "yanlış" sonuçlanması nedeniyle bazı öğrencilerin haksız yere kendini izole etmek zorunda kaldığını belirtti.

Laboratuvar incelemesi gerektirmeden 20 dakikada sonuç veren testlerin ardından “pozitif” sonuç alan öğrencilerin daha güvenilir sonuç almak amacıyla PCR testi yaptırdığı ve “negatif” sonuç aldığı bildirildi. Uzmanlar, yapılan testlerin farklı sonuçlanmasının karışıklık meydana getirdiğini ve ailelerin endişeli olduğunu belirtti.

İngiltere AstraZeneca aşısına devam edecek
İngiltere'nin İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA) tarafından yapılan açıklamada, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin “kan pıhtılaşmasına” neden olduğu şüphesi ile AstraZeneca aşısının kullanımını askıya almasının ardından İngiltere'de aşılamanın devam edeceği belirtildi. Yapılan açıklamada ayrıca, kan pıhtılarının doğal olarak oluşabileceği ifade edildi.

AB'de AstraZeneca aşısı ile aşılanan 3 milyondan fazla kişide 22 kan pıhtısı vakası rapor edildikten sonra 9 Avrupa ülkesi aşının kullanımını durdurduğunu açıkladı.

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