Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
2 buçuk yıl hapis cezası
2 buçuk yıl hapis cezası
20 ay hapis cezası
20 ay hapis cezası
45 gün cezaevine gönderildiler
45 gün cezaevine gönderildiler
74 ve 57 yaşındaki kadınları soymuştu
74 ve 57 yaşındaki kadınları...
14 ay hapis cezası
14 ay hapis cezası
Flaş Haber
64 pozitif vakaya rastlandı
Kapat

İngiltere'de son 24 saatte 3 bin 30 vaka

 İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 3 bin 30 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 370 bin 321'e yükseldi.

09 Nisan 2021 Cuma 11:40
285 Okunma
İngiltere'de son 24 saatte 3 bin 30 vaka

İngiltere'de Covid-19'a bağlı günlük vaka sayısı ve can kaybında düşüş devam ediyor.

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 3 bin 30 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının ise 4 milyon 370 bin 321'e yükseldiği belirtildi.

Ülkede son 24 saat içinde 53 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 126 bin 980'e yükseldi.
 

Yaklaşık 32 milyon kişi Covid-19’a karşı aşılandı

İngiltere’de toplam 31 milyon 807 bin 124 kişi Covid-19’a karşı aşılanırken, bu kişilerden 6 milyon 91 bin 905’ine ise aşının her iki dozunun uygulandığı aktarıldı.

Öte yandan 12 Nisan'dan itibaren İngiltere genelinde perakende dükkanlarının, spor salonlarının, kuaförlerin açılması, bar ve restoranların açık havada yeniden hizmet vermesi planlanıyor.

Anahtar Kelimeler:
İngiltereKorona VirüsCovid19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hindistan'da ağır bilanço!
Hindistan'da ağır bilanço!
Brezilya'da bir günde 4 bin 249 kişi hayatını kaybetti
Brezilya'da bir günde 4 bin 249 kişi hayatını kaybetti
ABD'de yaşamını yitirenlerin sayısı 2570 artarak 559 bin 118'e çıktı
ABD'de yaşamını yitirenlerin sayısı 2570 artarak 559 bin 118'e çıktı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim