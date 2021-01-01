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İngiltere'de son 24 saatte 53 bin 285 yeni korona vakası

 İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 53 bin 285 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 542 bin 65’e yükseldi.

01 Ocak 2021 Cuma 19:53
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İngiltere'de son 24 saatte 53 bin 285 yeni korona vakası

İngiltere'de korona virüs salgınında vaka ve can kaybı sayıları hızla artmaya devam ediyor.

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 53 bin 285 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 2 milyon 542 bin 65’e ulaştığı belirtildi. Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 613 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 74 bin 125'e ulaştığı aktarıldı.

İngiliz sağlık yetkilileri, vaka sayısındaki artışla başa çıkabilmek için salgının başlangıcında inşa edilen sahra hastanelerini yeniden faaliyete geçirmeye hazırlanıyor. Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) sözcüsü, Londra'daki Nightingale Hastanesinin gerekirse yeniden açılmaya hazırlandığını belirtti. Sözcü, "Yeni mutasyon virüsün yayılmasından kaynaklanan baskı beklentisiyle NHS, Londra'dan Nightingale'in yeniden etkinleştirilmesini ve gerektiğinde hastaları kabul etmeye hazır olmasını sağlaması istendi" dedi. Hastanede, gerektiğinde ordudan da yardım alınacağı belirtildi.

Öte yandan başkent Londra'da salgının başında bir sergi salonu 4 bin yatak kapasiteli sahra hastanesine dönüştürülmüştü. Hastaneye Kırım Savaşında yaralanan askerlerin tedavilerini yapan Florence Nightingale'in ismi verilmişti.

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