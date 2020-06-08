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İngiltere'de son 24 saatte 55 kişi koronavirüsten öldü

İngiltere’de koronavirüs (COVID-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 55 artarak 40 bin 597 oldu.

08 Haziran 2020 Pazartesi 18:01
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İngiltere'de son 24 saatte 55 kişi koronavirüsten öldü

Sağlık Bakanlığının Twitter üzerinden açıkladığı verilere göre, ülkede son bir günde 138 bin 183 test yapılırken, bin 205 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 287 bin 399’a yükseldi.

Yurt dışından gelenlere kendini yalıtma zorunluluğu

Öte yandan, İngiltere bugünden itibaren yurt dışından gelenlere 14 gün boyunca kendilerini karantinaya alma zorunluluğu getirdi.

Ülkede gelecek haftadan itibaren ise temel ihtiyaç maddesi dışındaki ürünleri satan mağazaların da açılmasına izin verilecek.

İngiltere mayıs ayında başlattığı gevşeme adımları kapsamında halkın sokağa çıkmasıyla ilgili kısıtlamaları kaldırmış, bu ay başından itibaren de farklı hanelerden 6 kişiye kadar grupların açık havada bir araya gelmesine izin vermişti. Ülkede mayıs ayında imalat ve inşaat sektöründe çalışanlar da işbaşı yapmıştı.

Anahtar Kelimeler:
İngiltere’KoronavirüsCovid-19
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