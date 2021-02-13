İngiltere'de korona virüs nedeniyle son 24 saatte 621 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 116 bin 908'e yükseldi.
İngiltere'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında can kaybı ve vaka sayıları artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 13 bin 308 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 27 bin 106'ya yükseldiği bildirildi. Son 24 saatte 621 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı da 116 bin 908'e ulaştı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre, bugüne kadar 14 milyon 500 binden fazla kişi Covid-19'a karşı aşılandı.
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, yılsonuna kadar Covid-19'un soğuk algınlığı gibi, ilaçlarla tedavi edilebilecek bir hastalık haline getirilmesini umduğunu söyledi. Hancock, yaptığı açıklamada 2021'in sonuna kadar Covid-19'un soğuk algınlığı gibi tedavi edilebilmesi için aşı ve ilaçların "özgürlüğe çıkış yolu" olduğunu söyledi. Hancock, yeni tedavilerin Covid-19'u, insanların birlikte yaşamak zorunda olduğu basit bir hastalığa dönüştürmede önemli rol oynayacağını söyledi.
Covid-19 aşısı çocuklar üzerinde denenecek
İngiltere'de Oxford Üniversitesi, AstraZeneca ile birlikte geliştirdiği Covid-19 aşısının çocuklar üzerindeki etkililiğini ve bağışıklık tepkisini değerlendirmek için bir çalışma başlattığını duyurdu. Bu ay başlaması planlanan çalışmalara 6 ila 17 yaş arasındaki 300 gönüllü çocuğun katılacağı belirtildi. Denemelere göre aşının çocuklar üzerinde etkili olup olmadığı test edilecek.
İngiltere'de son 24 saatte 621 can kaybı
İngiltere'de korona virüs nedeniyle son 24 saatte 621 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 116 bin 908'e yükseldi.
İngiltere'de korona virüs nedeniyle son 24 saatte 621 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 116 bin 908'e yükseldi.