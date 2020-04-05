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İngiltere'de son 24 saatte 621 kişi koronavirüsten öldü

İngiltere'de son 24 saatte COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 621 artarak 4 bin 934 oldu.

05 Nisan 2020 Pazar 17:36
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İngiltere'de son 24 saatte 621 kişi koronavirüsten öldü

İngiltere Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, can kaybı 4 bin 313'ten 4 bin 934'e çıktı, vaka sayısı da 5 bin 903 artarak 47 bin 806 oldu.

Son 24 saatte 12 bin 524 test yapılırken, toplam test sayısı da 195 bin 524'e yükseldi.

Ülkede, kısmi karantina kararının etkileri görülmeden önce vaka ve ölü sayısının birkaç hafta daha artmaya devam etmesi bekleniyor.

İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisi izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının 277 bini bulabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

23 Mart'ta alınan kararlarla halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken; market ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler de kapatılmıştı.

İngiltere'de tahtın varisi Galler Prensi Charles'ın 25 Mart'ta, Başbakan Boris Johnson ile Sağlık Bakanı Matt Hancock'un ise 27 Mart'ta COVID-19 testleri pozitif çıkmıştı.

Prens Charles ve Sağlık Bakanı Hancock iyileşirken, Başbakan Johnson hala ateşi olduğunu ve bir süre daha kendini izole edeceğini açıklamıştı.

Anahtar Kelimeler:
İngiltereCovid-19KoronavirüsCoronavirüs
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Gibri 2020-04-05 18:37:20

Garantörümüz için çok üzgünüm , hastalar için acil sifalar MI5.

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