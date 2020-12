İngiltere'de son 24 saatte 691 kişi hayatını kaybetti

İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 691 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 68 bin 307'ye yükseldi.

İngiltere'de korona virüs salgınında vaka ve can kaybı sayıları hızla artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 36 bin 804 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının ise 2 milyon 110 bin 314'e ulaştığı belirtildi. Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 691 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 68 bin 307'ye yükseldi.



İngiltere’de bin 500’den fazla tır mahsur kaldı

İngiltere'de korona virüsün mutasyona uğradığı ve bulaşma hızının daha yüksek olduğunun açıklanmasından sonra dünyanın dört bir yanından İngiltere'ye seyahatler durduruldu. İngiltere'nin Avrupa ile kara yolunu bağlayan Manş tüneli kapatılırken, Dover Limanı’ndaki seyahatler iptal edildi. Pazar günü 48 saat süre ile İngiltere'ye sınırlarını kapatan Fransa'ya ulaşmak için İngiltere'de bin 500'den fazla tır mahsur kaldı. Avrupa Birliği Komisyonu, son günlerde İngiltere'den seyahatleri kısıtlayan üye ülkelere, temel seyahatlere izin vermek ve ticaret kesintisini en aza indirmek için yasakların kaldırılması çağrısında bulundu.



Mutasyon paniğe neden oldu

Toplamda 50'den fazla ülke İngiltere'de tespit edilen mutasyona uğramış korona virüs nedeniyle sınırlarını İngiltere'ye kapatarak uçuşları askıya aldı. İngiltere'de halk arasında yayılan besin kıtlığı korkusu paniğe neden oldu. İngiltere'de halk marketlerin önünde uzun kuyruklar oluşturarak, gıda ürünü stoğu yaptı.

İngiltere Parakende Komisyonu (BRC) tarafından yapılan açıklamada, seyahat kısıtlamaları nedeniyle marketlerde taze gıda ürünlerinde kıtlık olabileceğini belirtilerek, "Önümüzdeki 24 saat içinde bir hareket olmazsa 27 Aralık'tan itibaren bazı taze ürünler raflara ulaşamayacak" denildi.