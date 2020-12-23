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İngiltere'de son 24 saatte 744 kişi COVID-19'dan hayatını kaybetti

İngiltere'de son 24 saatte 744 kişi, yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. COVID-19'un daha hızlı yayılan iki türünün görüldüğü ülkede, 39 bin 237 yeni vaka tespit edildi.

23 Aralık 2020 Çarşamba 21:45
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İngiltere'de son 24 saatte 744 kişi COVID-19'dan hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saate 39 bin 237 COVID-19 vakası tespit edilirken, ülkedeki toplam vaka sayısı 2 milyon 149 bin 551'e yükseldi.

Koronavirüsün daha hızlı yayılan iki türünün tespit edildiği İngiltere'de, virüs nedeniyle son 24 saatte 744 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 69 bin 51'e ulaştı.

Bir günde 453 bin 903 test yapıldı, toplam test sayısı 48 milyon 926 bin 548 oldu.

Ülkede, virüs nedeniyle 20 bin 917 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunlardan 1529'u yoğun bakımda bulunuyor.

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