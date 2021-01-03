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İngiltere'de son 6 gündür Covid-19 vaka sayıları 50 binin üzerinde seyrediyor

 İngiltere'de son 6 gündür korona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayıları 50 binin üzerinde seyrediyor. Son 24 saatte 54 bin 990 vakanın tespit edildiği İngiltere’de toplam vaka sayısı 2 milyon 654 bin 779'a yükseldi.

03 Ocak 2021 Pazar 18:51
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İngiltere'de son 6 gündür Covid-19 vaka sayıları 50 binin üzerinde seyrediyor


İngiltere'de korona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayıları son 6 gündür 50 binin üzerinde seyrediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 54 bin 990 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 2 milyon 654 bin 779'a yükseldiği belirtildi. Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saat içinde 454 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 75 bin 24'e yükseldi.

Okullar yeniden açılacak
İngiltere Başbakanı Boris Johnson yaptığı açıklamada, okulların güvenli olduğunu ve okulların kapatılmadığı bölgelerde çocukların okula gitmeye devam etmesi gerektiğini belirtti. Johnson, "Okulların güvenliğine dair hiçbir şüphem yok" dedi.

Ailelerden çocuklarını yarın okula göndermelerini isteyen Başbakan Johnson, çocuklarda Covid-19 riskinin çok düşük olduğunu belirtti. Johnson, başkent Londra ve İngiltere'nin güneydoğusundaki okulların 2 hafta süreyle kapatılmasını ise Covid-19'un daha hızlı yayılan yeni mutasyonunun yoğun görülmesi nedeniyle "istisnai" bir durum olduğunu ifade etti.

Sendikalar ise okullara dönmenin güvenli olmadığına dikkat çekerek, tüm ilkokullarda uzaktan öğretim uygulanması gerektiğini belirtti.

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