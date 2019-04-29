İngiltere'de tecavüz kurbanlarından cep telefonlarını polise teslim etmesi istenecek

Yeni uygulama, pek çok tecavüz ve ciddi cinsel saldırı duruşmaları sırasında bazı kanıtların ortaya çıkarak davaların düşmesinin ardından başlatıldı.

Buna göre tecavüz ve saldırı şikayetiyle polis giden kişiler e-postlarını, mesajlarını ve fotoğraflarını polisle paylaşmak için bir rıza formu imzalayacak.

Sosyal toplum kuruluşu Victim Support bu kararın kurbanların şikayetlerde bulunmasını engelleyeceğini savunuyor.

Polis ve savcılık yetkilileri ise yasalarda şikayetçi ve tanıkların telefon, diz üstü bilgisayara, tablet ve akıllı saatlerini teslim etmeye zorlanamayacağı yönündeki maddelerin yarattığı boşluğu kapatmayı hedeflediklerini söylüyor.

Savcılık yetkilisi Max Hill cihazlarda sadece soruşturmayla ilgili bilgilerin inceleneceğini ve duruşmaya alakalı malzemelerin yansıyacağını açıkladı.

Formlarda şikayette bulunanların neden polise verilere ulaşma izni vermediğini açıklamaları istenecek ancak eğer buna izin vermezlerse polis soruşturmayı yürütmesinin ya da savcılığın iddianameyi hazırlamasının zora girebileceği de söyleniyor.

Verilerin paylaşılması konusu kanıtların savunma avukatlarıyla paylaşılmamasından ötürü bazı davaların durdurulmasıyla sonuçlanınca gündeme gelmişti.

22 yaşındaki öğrenci Liam Allan ile ilgili dava sırasında önemli kanıtlar gün yüzüne çıktığı için hakkındaki suçlamalar düşürülmüştü.

Londra polis teşkilatı Allan'dan dosyadaki hatalar ve tecavüzle haksız yere suçlandığı iin özür dilemişti.

"Kurbanların adalete başvurmasını engeller"

Şikayette bulunan kişinin telefonunda Allan ile ilgili onun ne kadar iyi bir insan olduğu ve onu ne kadar sevdiği mesajları görülmüştü. Ayrıca şikayetçinin tecavüz fantazilerine sahip olduğu da Allan'ın avukatı tarafından mahkemeye sunuldu.

Ancak Victim Support'tan Rachel Almeida polise kişisel verilere eişim sağlamanın kurbanların kaygılarını artıracağını savunuyor.

Almeida "Tecavüz ve cinsel saldırıların çoğunun polise yansımadığını biliyoruz. Ne yazık ki bu yeni uygulama kurbanların öne çıkarak hak ettikleri adalet ve desteğe ulaşmalarını engelleyebilir" dedi.

Başka bir örgüt The Centre for Women's Justice ise polisin bilgilerle ilgili aşırı talepleri olduğu ve bundan ciddi kaygı duyduklarını açıkladı.

Örgütün direktörü Harriet Wistrich "Pek çok şikayetçi sanıkla iletişimin geçmişinin açıklanmasını adil ve mantıklı buluyor. Ancak onların cinsel geçmişlerinin neden açıklanması gerektiği ne değil. Tecavüz kurbanlarının şüpheli muamelesi gördüğü eski kötü günlere geri dönüyor gibiyzi" dedi.

Sivil özgürlükler kuruluşu Big Brother Watch ise kurbanların "özel hayatları ve adalet arasında seçim yapmamaları" gerektiğini açıkladı.

Polis ise yasalardaki boşluklar nedeniyle rızayla verilmiş en fazla sayıda veriye ulaşmaya çalıştıklarını söyledi.