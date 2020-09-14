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İngiltere'de telefon kullanırken ölümlü kazalara sebep olan sürücülere ömür boyu hapis cezası geliyor

İngiltere'de telefon kullanırken birisinin ölümüne neden olan sürücülere ömür boyu hapis cezası geliyor.

14 Eylül 2020 Pazartesi 15:26
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İngiltere'de telefon kullanırken ölümlü kazalara sebep olan sürücülere ömür boyu hapis cezası geliyor

BBC News'in haberine göre, gelecek yılın başında, telefon kullandığı ya da hız yaptığı için ölüme neden olan sürücülere sert cezaların uygulanmasını içeren yasa tasarısı Parlamentoya sunulacak.

Yasa tasarısına göre, telefon kullandığı, aşırı hız yaptığı ya da hız yarışına girdiği için ölüme neden olan sürücüler, ömür boyu hapis cezasına çarptırılacak.

Uyuşturucunun etkisiyle ölüme sebebiyet veren sürücülere de ömür boyu hapis cezası verilecek.

Ülkede mevcut yasalara göre bu suçları işleyenlere, 14 yıla kadar hapis cezası uygulanıyor.

Tasarıya göre, dikkatsizlik nedeniyle başkalarının ciddi şekilde yaralanmasına neden olan sürücülere de hapis cezası verilecek.

Daha önce yasada böyle bir madde olmadığı için ülkede dikkatsiz sürücülere sadece para cezası uygulanıyor.

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