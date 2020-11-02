İngiltere'de temel ihtiyaçlar dışında 1 ay süreyle sokağa çıkma kısıtlaması getirildi

Johnson'ın televizyonlardan yayınlanan konuşmasında açıkladığı yeni sınırlamalara göre bir ay sürecek ikinci ulusal kısıtlama sürecinde, kilit önemde olmayan pub, restoran ve mağazalar gibi işletmeler kapanacak. Sosyal hayat minimum seviyeye inecek.

Buna göre farklı hanelerden insanlarla ev ortamında bir araya gelinemeyecek. Yürüyüş gibi aktiviteler ise ancak farklı haneden bir kişi ile yapılabilecek.

Kısıtlamalar Perşembe günü yürürlüğe girecek.

Ancak bahar ayındaki ulusal çaptaki ilk kısıtlamanın aksine bu kez okullar ve üniversiteler açık kalacak.

Restoran ve kafeler de paket servisi yapabilecek. Sağlık ihtiyaçları, gıda ve temel ihtiyaç maddeleri alışverişi için de dışarı çıkılabilecek.

Egzersiz ve dinlenme amacıyla sokağa çıkılmasına da izin verilecek. Ebeveynleri ayrı yaşayan çocuklar da iki ev arasında seyahat edebilecek.

Yeni kısıtlamalarla ülkeler arası seyahatlerin de sadece iş amaçlı yapılması isteniyor.

İngiltere içinde de ev haricinde konaklamalara sadece iş amaçlı olması halinde izin verilecek.

Premier lig maçları da devam edecek.

Başbakan Johnson bu durumun iş yerlerini ekonomik olarak ne kadar zorlayacağının farkında olduğunu belirterek "gerçekten özür diliyorum" dedi.

Bu dönemde kapalı kalan işyerlerinin çalışanlarına devletin yaptığı maaş yardımı da devam edecek.

Alınan önlemlerin, Noel dönemi öncesi ülkenin sağlık sistemini rahatlatması umuluyor.

Johnson "Bu yıl Noel çok farklı olacak ama umuyorum ki şu an sıkı önlemler alarak Noel'de ailelerin bir araya gelmesini sağlayabileceğiz" dedi.

Johnson ayrıca kısıtlamaların salgının ilk dalgasında, Mart ve Nisan aylarında uygulanan kısıtlamalar kadar katı olmadığını da ekledi.

"İLK DALGANIN ÇOK ÜSTÜNDE ÖLÜMLER OLABİLİR"

Hükümet bu kısıtlamaları, salgının ikinci dalgasının bahar aylarındaki ilk dalgadan çok daha ölümcül olabileceğine dair öngörüler sonrası atıyor.

İngiltere hükümetinin önünde olan modellerden biri, sınırlamaların hiç uygulanmaması durumunda kış aylarında günlük ölüm sayısının 4 bini aşabileceğini öngörüyor.

Her modelleme bu kadar ölüm öngörmese de modellemelerinin ortak noktası, hastaneye kaldırılan hasta sayısının Aralık ayının ortasında zirve yapacağı.

İngiltere'de bugün de 21 bin 915 yeni Koronavirüs vakası tespit edildi. Salgının başından bu yana Koronavirüs bulaştığı tespit edilen kişi sayısı 1 milyon 11 bin 660'e yükseldi.

Son 28 gün içinde Koronavirüs testi pozitif çıkan kişiler içinden bugün ölenlerin sayısı da 326.