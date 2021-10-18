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İngiltere'de temizlik işçilerinin grevi nedeniyle çöp yığınları oluştu

İngiltere'nin Brighton kentinde temizlik işçilerinin grev yapması nedeniyle çöp kutularının etrafında çöp yığınları oluştu. Ülkenin güneyindeki kentte çöp yığınları nedeniyle meydan gelebilecek hijyen ve sağlık sorunlarından endişe ediliyor.

18 Ekim 2021 Pazartesi 09:44
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İngiltere'de temizlik işçilerinin grevi nedeniyle çöp yığınları oluştu
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Temizlik işçilerinin yaklaşık iki hafta önce başlattığı eylem nedeniyle Brighton kentinin çok sayıda sokağında çöplerin biriktiği gözlemlendi.

Maaşlarında artış talep eden temizlik işçileri, yerel meclisle görüşmelerin başarısız olması durumunda, yetkilileri 30 günlük uzun bir grev daha başlatmakla tehdit ediyor.

Mahalle sakinleri, grevin bu kadar uzun sürmesi durumunda sorunun ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği endişesi taşıyor.

Soyadını vermek istemeyen Gabriel, temizlik işçilerinin grevine ilişkin, halkın muhtemelen yaptıkları işin önemini kanıtlamaya çalışan işçilerin tarafını tutacağını dile getirdi.

Bölgede yaşayan yerel bir sanatçı Gali Kitz ise sokakların çöp yığınlarıyla dolmasını fırsata çevirdiğini belirterek, sanatını icra etmek için toplanmayan çöp bidonlarının üzerine resim yaptığını anlattı.

İşçi sendikası ile Brighton ve Hove Şehir Konseyi arasında temizlik işçilerinin taleplerine ilişkin görüşmeler devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:
İngiltereGrevçöp Yığınları
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