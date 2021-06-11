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İngiltere'de 'tüm sınırlandırmaların kaldırılması' kararı ertelenebilir

Yetkililer, tedbirlerin tamamen kaldırılmasının hastane başvurularında artış riski oluşturabileceği değerlendirmesinde bulundu.

11 Haziran 2021 Cuma 21:54
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İngiltere'de 'tüm sınırlandırmaların kaldırılması' kararı ertelenebilir

Ülkede son 24 saatte 8 bin 125 vaka görülmesiyle 26 Şubat'tan bu yana en yüksek rakama ulaşıldı.

İngiltere Halk Sağlığı Kurumunun (PHE) son yayımladığı araştırmada ilk olarak Hindistan'da görülen Kovid-19'un "Delta" varyantının, İngiltere varyantı olarak bilinen "Alfa" varyantından yüzde 60 daha bulaşıcı olduğu ve aşıya karşı daha dayanıklı olduğu bildirildi.

Ülkede yeni Kovid-19 vakalarının yüzde 90'ından fazlasını Delta varyantı oluşturuyor.

Hükümet, 21 Haziran'a kadar ülkedeki 50 yaş ve üstü yetişkinlerin aşılanmasını tamamlamayı amaçlıyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 22 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle 5 Ocak'ta uygulanmaya başlanan ulusal karantinanın, vaka ve aşılama sayıları dikkate alınarak 8 Mart'tan itibaren 21 Haziran'a kadar 4 aşamalı plan dahilinde kaldırılacağını duyurmuştu.

Birinci aşamanın uygulandığı 8 Mart'ta, İngilizlerin 6 kişiyle sınırlı olmak üzere açık havada sosyalleşmelerine izin verilmişti.

İkinci aşamanın uygulanmaya başlandığı 12 Nisan'da mağaza, berber, spor salonları yeniden hizmete girmiş, restoran ve barların açık mekanlarında müşterilerine servis yapmasına izin verilmişti.

Ülkede 17 Mayıs'ta başlayan normalleşmenin üçüncü aşamasıyla eğlence merkezleri de dahil sinema, tiyatro ve müzeler yeniden hizmete açılmıştı.

21 Haziran'da uygulanması planlanan dördüncü aşamada ise Kovid-19 önlemleri kapsamındaki tüm sınırlandırmaların kaldırılması planlanıyor.

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İngiltere
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