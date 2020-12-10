İngiltere'de vakaların en çok görüldüğü yer Londra

Londra, COVID-19 vakalarının arttığı 3 bölge içinde yer alıyor. Önceki haftalarda 100 bin kişide 158,1 olan enfeksiyon oranı, 6 Aralık itibarıyla 191,8'e çıktı. Londra, ülkede vaka sayısının en çok görüldüğü kent oldu.

Londra Belediye Başkanı Sadık Han, kentin 3. kademe önlemler kapsamına alınmasının önüne geçmek için halkın elinden gelen her şeyi yapması gerektiğini söyledi.

3. kademe önlemlerine geçilebilir

Vakaların artması durumunda 16 Aralık'ta yapılacak değerlendirmede, Londra'nın 3. kademeye alınma ihtimali bulunuyor.

3. kademe önlemleri, spor salonlarının kapatılmasını, gerekli olmadığı sürece seyahat edilmemesini, barlar ve restoranların sadece paket servisi yapabilmesini ve spor etkinliklerinin yasaklanmasını içeriyor.

Avrupa'da en çok ölümün görüldüğü ülke

Ülkede günlük vaka sayısı, bir önceki güne göre 4 bin 386 artarak 20 bin 964'e çıktı. Böylece "15 Kasım ortasından bu yana en yüksek günlük artış" kaydedildi. Salgın süresince görülen toplam vaka sayısı da 1 milyon 787 bin 783'e yükseldi.

Ölüm belgesinde COVID-19 yazan kişilerin sayısı ise 79 bini geçti. İngiltere, Avrupa'da en çok ölümün görüldüğü ülke.