Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Hintkeneviri ithal ve tasarrufu suçundan tutuklandılar
Hintkeneviri ithal ve tasarrufu suçundan...
Gizli ittifakta 2 gün daha tutukluluk
Gizli ittifakta 2 gün daha...
Mahkemeye duruşma için gelen tutuklulara uyuşturucu vermek isterken yakalandılar
Mahkemeye duruşma için gelen tutuklulara...
Eski kız arkadaşını tehdit etti
Eski kız arkadaşını tehdit etti
Hırsızlara 8 gün ek tutukluluk
Hırsızlara 8 gün ek tutukluluk

İngiltere'de vakaların en çok görüldüğü yer Londra

İngiltere'nin başkenti Londra, ülkede koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü yer oldu. Vakaların daha da artması durumunda, Londra'da önlemler artırılabilir.

10 Aralık 2020 Perşembe 21:48
512 Okunma
İngiltere'de vakaların en çok görüldüğü yer Londra

Londra, COVID-19 vakalarının arttığı 3 bölge içinde yer alıyor. Önceki haftalarda 100 bin kişide 158,1 olan enfeksiyon oranı, 6 Aralık itibarıyla 191,8'e çıktı. Londra, ülkede vaka sayısının en çok görüldüğü kent oldu. 

Londra Belediye Başkanı Sadık Han, kentin 3. kademe önlemler kapsamına alınmasının önüne geçmek için halkın elinden gelen her şeyi yapması gerektiğini söyledi.

3. kademe önlemlerine geçilebilir

Vakaların artması durumunda 16 Aralık'ta yapılacak değerlendirmede, Londra'nın 3. kademeye alınma ihtimali bulunuyor.

3. kademe önlemleri, spor salonlarının kapatılmasını, gerekli olmadığı sürece seyahat edilmemesini, barlar ve restoranların sadece paket servisi yapabilmesini ve spor etkinliklerinin yasaklanmasını içeriyor.

Avrupa'da en çok ölümün görüldüğü ülke

Ülkede günlük vaka sayısı, bir önceki güne göre 4 bin 386 artarak 20 bin 964'e çıktı. Böylece "15 Kasım ortasından bu yana en yüksek günlük artış" kaydedildi. Salgın süresince görülen toplam vaka sayısı da 1 milyon 787 bin 783'e yükseldi.

Ölüm belgesinde COVID-19 yazan kişilerin sayısı ise 79 bini geçti. İngiltere, Avrupa'da en çok ölümün görüldüğü ülke.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere Başbakanı Johnson: AB'den anlaşmasız ayrılık güçlü bir olasılık
İngiltere Başbakanı Johnson: AB'den anlaşmasız ayrılık güçlü bir olasılık
Dünya genelinde COVID-19 salgınında son 24 saat
Dünya genelinde COVID-19 salgınında son 24 saat
Yunanistan tarihi eserlerini 50 yıllığına kiralayacak
Yunanistan tarihi eserlerini 50 yıllığına kiralayacak
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim