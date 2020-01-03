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İngiltere'de veganlık felsefi inanç sayılıp koruma altına alındı

03 Ocak 2020 Cuma 17:29
İngiltere'de veganlık felsefi inanç sayılıp koruma altına alındı

İngiltere'de bir mahkeme, veganlığın yasalar tarafından korunan 'felsefi inanç' olduğuna karar verdi.

Norwich şehrinde yaşayan Jordi Casamitjana adlı kişi, çalıştığı hayvan hakları kuruluşu League Against Cruel Sport'un (LACS) çalışanlarına ait emeklilik fonlarını, hayvanlar üzerinde testler yapan şirketlere yatırdığını ifşa ettiği için işten çıkarıldığını iddia ederek şirketten davacı oldu. 

Birmingham Üniversitesi'nde hukuk dersleri veren Casamitjana, şirketin kendisini etik veganizm inancı nedeniyle çıkarmasının din ve inançları koruma altına alan 'Eşitlik Yasası'na aykırı olduğunu belirtti. 

Hayvanların avlanmasına ve yarıştırılmasına karşı kampanyalar yürüten LACS ise Casamitjana'nın 'görevi suistimal' nedeniyle işine son verildiğini açıklayarak, veganlığın yasalarla korunamayacağını savundu.

'Birçok veganın hayatını etkileyecek'

Bugün gerçekleşen duruşmada Yargıç Robin Postle, bir kişiyi vegan olduğu için işten çıkarmanın yasal olmadığına karar verdi. 

Bu emsal kararla, veganlık 'din ya da felsefi düşünce' kategorisinde yer alarak 'Eşitlik Yasası' kapsamında korumaya alınmış oldu. İngiltere'de veganlar, sosyal hayatta ayrımcılığa uğramama konusunda yasal güvenceye kavuştu. ​

Duruşmanın ardından Sky News'e konuşan Casamitjana, "Bu davayı kazanmak çok önemliydi. Bu dava birçok veganın hayatını da etkileyecek. Çoğu insan beni destekledi çünkü kendileri ya da yakınları vegan oldukları için ayrımcılığa uğruyor" dedi. 

Eşitlik Yasası, kimsenin yaş, fiziksel engel, değiştirilmiş cinsiyet, ırk, din ya da inanç, cinsiyet, cinsel yönelim, evlilik ya da sivil birliktelik, hamilelik ve annelik nedeniyle herhangi bir yerde farklı muamele göremeyeceğine hükmediyor.

Veganlığın bir tercih değil ahlaki bir yükümlülük olduğunu savunan etik veganlar, hayvanların insanların mülkü olarak muamele görmeme hakkı olduğunu savunuyor.

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İngiltere
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