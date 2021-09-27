Künye
Kıbrıs 29
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sekreter hırsızlık iddiasıyla tutuklandı
Sekreter hırsızlık iddiasıyla tutuklandı
10 yıl hapis cezası
10 yıl hapis cezası
Kadına Şiddet bitmiyor!
Kadına Şiddet bitmiyor!
Bıçak dayadı, taciz ve tehdit etti
Bıçak dayadı, taciz etti, tehdit...
Ölümlü trafik kazası ile ilgili tutuklanan sürücü mahkemeye çıkarıldı
Ölümlü trafik kazası ile ilgili...
banner107

İngiltere'de yakıt krizi giderek büyüyor

İngiltere'de yaşanan akaryakıt sıkıntısı giderek büyüyor. Yaklaşık 5.500 bağımsız istasyonu temsil eden Petrol Perakendecileri Derneği, üyelerinin üçte ikisinde akaryakıt stoklarının tükendiğini duyurdu. BP şirketi de kendi istasyonlarının üçte birinde iki ana tip yakıtın kalmadığını açıkladı.

27 Eylül 2021 Pazartesi 11:35
198 Okunma
İngiltere'de yakıt krizi giderek büyüyor
banner108

İngiltere'nin Avrupa Birliğinden (AB) ayrılmasıyla AB vatandaşı TIR ve kamyon şöförü sürücülerinin sayısının azalması, ülkedeki akaryakıt tedarikinde çok büyük problemlere neden oluyor. Şöför eksikliğinin tedarik zincirini bozması İngiltere'de uzun yoıllardır görülmemiş benzin kuyruklarının oluşmasına neden oldu.

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, dün yaptığı açıklamada yaşanan kıtlığın tamamen panik alımlarından kaynaklandığını ve durumun çözüme kavuşacağını söylemişti. Shapps, ülkede yeterli yakıt olduğunu ve herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağını belirtmişti. Ancak hükümet kanadından gelen bu açıklamalar da ülkedeki paniğin durmasını sağlamadı.

İngiltere'nin en büyük akaryakıt şirketlerinden BP, panik alımların sürmesi ile benzin istasyonlarının yaklaşık üçte birinde iki ana tip yakıtın tamamen tükendiğini duyurdu.

İngiltere'de 1.200 tesisi işleten BP, "Son iki gün içinde görülen yoğun talep nedeniyle, tesislerin yaklaşık yüzde 30'unun ana yakıt sınıflarından hiçbirine sahip olmadığını tahmin ediyoruz." açıklamasını yaptı.

Yaklaşık 5.500 bağımsız istasyonu temsil eden Petrol Perakendecileri Derneği de üyelerinin üçte ikisinde akaryakıt stoklarının tükendiğini duyurdu. Dernek başkanı Brian Madderson, yaşanan bu sıkıntının tek sebebinin panik alımlar olduğunu söyledi.

İngiltere'de yaşanan akaryakıt sıkıntısının en önemli sebebi, AB vatandaşı TIR ve kamyon şöförü sürücülerinin sayısının azalması. Bu durumun tedarik zincirinde problem yaratmasına yeni tip Corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamaların eklenmesi ve iki önemli akaryakıt zincirlerinin kısa süreli de olsa bazı istasyonlarını kapatacağını açıklaması bir anda panik alımlara ve uzun kuyruklara neden oldu.

Anahtar Kelimeler:
İngiltereYakıt Krizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yangın dedektörüne gizli kamera yerleştirip bakıcıyı kaydetmiş
Yangın dedektörüne gizli kamera yerleştirip bakıcıyı kaydetmiş
Canlı yayında korona testi pozitif çıkınca apar topar stüdyoyu terk ettiler
Canlı yayında korona testi pozitif çıkınca apar topar stüdyoyu terk ettiler
Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6,5 büyüklüğünde deprem
Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6,5 büyüklüğünde deprem
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim