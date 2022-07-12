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İngiltere'de yeni başbakan seçilecek

İngiltere'de yaşanan art arda bakan istifalarının ardından görevi bırakmak zorunda kalan Başbakan Boris Johnson'ın yerine gelecek isim 5 Eylül'de belli olacak. Johnson, bu tarihe kadar başbakanlığa devam edecek.

12 Temmuz 2022 Salı 10:03
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İngiltere'de yeni başbakan seçilecek
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifasının ardından partinin yeni lideri ve ülkenin yeni başbakanının 5 Eylül'de açıklanacağı bildirildi.

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti 1922 Komitesi Başkanı Milletvekili Sir Graham Brady, Johnson'ın istifasının ardından yeni liderlik sürecine ilişkin takvimi ve kuralları açıkladı.

ADAYLIK BAŞVURUSU YARIN BAŞLAYACAK

Liderlik yarışında adaylık başvurusunun yarın başlayıp aynı gün sona ereceğini söyleyen Brady, çarşamba günü parti içerisindeki ilk oylamanın yapılacağı ve perşembe günü ikinci oylamanın olacağını belirtti.

Brady, her adayın ilk tur oylamaya katılabilmesi için en az 20 milletvekilinin oyunu alması gerektiğini aktararak ilk oylamadan geçen adayların ikinci turda en az 30 oya ulaşması gerektiğini ifade etti.

Parti içerisinde 2 aday kalana kadar sürecek oylama sürecinin art arda ve mümkün olduğunca çabuk yapılacağını kaydeden Brady, bunun 18 Temmuz Pazartesi'ye kadar gerçekleşmesinin mümkün olduğunu dile getirdi.

Brady, "Bunu nispeten hızlı bir şekilde yapacağımızı umuyorum. Bu hafta ilk iki oylamayı yapacağız." ifadesini kullandı.

Graham Brady, liderlik yarışı sonucunun 5 Eylül'de sonuçlanmış olması gerektiğinin altını çizdi.

JOHNSON HİÇBİR ADAYI DESTEKLEMEYECEK

İktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifası sonrası ilk kez açıklama yapan Başbakan Johnson, yerine geçecek bir adaya destek sunarak "kimsenin şansına zarar vermek istemeyeceğini" belirtti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss'un da liderlik yarışına katılacağını ilan etmesinin ardından şu ana kadar 11 aday, parti liderliği ve dolayısıyla başbakanlık koltuğu için yarışacağını bildirdi.

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İngiltereSeçimBaşbakan
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