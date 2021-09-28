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İngiltere'deki ağır vasıta sürücüsü sıkıntısına 10 bin 500 geçici vize çözümü

Brexit'in etkilerini ekonomisinde hissetmeye başlayan İngiltere, Noel öncesinde özellikle nakliye sektöründe yaşanabilecek iş gücü açığını gidermek için 10 bin 500 geçici vize vereceğini duyurdu. Geçici vize programı 5 bin ağır vasıta sürücüsü ve 5 bin 500 tavukçuluk sektörü çalışanını kapsıyor.

28 Eylül 2021 Salı 13:15
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İngiltere'deki ağır vasıta sürücüsü sıkıntısına 10 bin 500 geçici vize çözümü
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Ekim ayında başlayacak ve Aralık ayı sonunda bitecek olan 3 ay süreli geçici vize programının Türkiye dahil birçok yabancı ülkeye açık olması beklenirken, başvuruların büyük çoğunluğunun Avrupa Birliği ülkelerinden geleceği tahmin ediliyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada Birleşik Krallık Vize ve Göçmenlik Dairesi'nin (UKVI) önümüzdeki günlerde vize bavurularnı işleme sokmak için hazırlık yürüttüğü belirtildi.

İngiltere'de hükümet yeni vize programının yanı sıra lojistik hizmetlere destek olmak amacıyla 4 bin yeni ağır vasıta şoförünün eğitimine başlanacağını duyurdu. Ayrıca ülkedeki bir milyon kamyon şoförüne mektup göndererek sektöre geri dönmeleri çağrısında bulunulacağı belirtildi.

Hükümet, bir süredir benzin istasyonlarının kapanmasına ve perakende sektöründe tedarik zincirlerini durma noktasına getiren kamyon şoförü sıkıntısını çözmek için yollar arıyordu.

Hükümetin kritik çalışan kategorisindeki vize uygulamasına bu iki sektör çalışanlarını da ekleme kararı Brexit sonrasında İngiltere'nin katı göçmen politikası uygulayarak yabancı işçiliği durdurma sözünü veren Boris Johnson'ın taahhüdünde yeni bir U-dönüşü olarak yorumlanıyor.

Nakiye ve parekende sektör temsilcileri tepkili

Yine de hükümet bu adımıyla Karayolu Nakliye Birliği'nin kaygılarını gideremedi. Hükümetin geçici vize programına özelikle ağır vasıta şoförlerini eklemiş olmasını "geç ve yetersiz" bir adım olarak değerlendiren birlik İngiltere'nin nakliye sektöründe 100 bin şoför açığı olduğunu belirtti.

Durumun aciliyetine vurgu yapan Karayolu Nakliye Birliği, şu anda tanker şoförü sıkıntısı nedeniyle yaşanan akaryakıt nakliyesindeki sorunlar yüzünden önümüzdeki hafta bünyesindeki firmaların araçlarını hizmete sokabilmesi için yeterli yakıt bulamamaktan endişe duyduklarının altını çizdi.

Hükümetin planını yetersiz bulan İngiltere Parekende Konsorsiyumu da Noel öncesinde tam kapasite faaliyet verebilmeleri için derhal en az 15 bin kamyon sürücüsüne ihtiyaç bulunduğunu belirterek bu eksiği gidermek için hükümetin önünde yalnızca 10 günlük bir süre kaldığı uyarısında bulundu.

İngiltere Ticaret Odası da hükümetin bu girişimini "yangına bir kova su dökmek" olarak niteledi.

Başka sektör temsilcileri de Avrupalı kamyon şoförlerinin İngiltere'de çalışmayı tercih etmeyebileceğine dikkat çekti.

Sektör temsilcileri sorunun çözümü için maaşların iyileştirilmesinden, eğitim koşullarında kısaltma ve kolaylığa gidilmesine kadar birçok tedbirin alınması için baskı yapıyor.

Anahtar Kelimeler:
BrexitİngiltereEkonomi
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