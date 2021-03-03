İngiltere'deki araştırma ortaya koydu: 10 gençten 4'ü telefonsuz yaşayamıyor

Araştırmada, öğrencilerin cep telefonu olmadan ne zaman kaygı ve stres yaşamaya başladıkları ile cep telefonlarını kullanırken kendilerini çevrelerinden ne kadar soyutladıkları ölçüldü.

Buna göre cep telefonunu günde 4 saat ya da daha fazla kullanan kişiler, bu cihazlara bağımlı olma riski taşıyor.

Yaş küçüldükçe bağımlılık artıyor



Bağımlılık oranı 21 yaş altındakilerde yüzde 42; 22-25 yaş arasındakiler için ise yüzde 34 olarak tespit edildi.

Asya kökenli ve siyahilerin bağımlılık oranı beyazlara kıyasla daha yüksek.

Cep telefonu uykusuz bırakıyor

Cep telefonu bağımlılığı ile uykusuzluk arasında da endişe verici bir bağlantı söz konusu. Bağımlı olan öğrencilerin yüzde 68'i uyku sorunu yaşıyor.

Özellikle gece yatmadan önce cep telefonu kullanmak uyku düzenini ciddi biçimde etkiliyor.

Uzmanlar düzenli uykunun özellikle genç neslin hem fiziksel hem de ruh sağlığı için büyük önem taşıdığını hatırlatıyor.



Uyku öncesi cep telefonu kullanımını sınırlandırması hatta başka odada şarj edilmesi tavsiyesinde bulunuyor.