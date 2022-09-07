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İngiltere'deki çarkıfelek yarışmasında "enerji faturası" ödül oldu

İngiltere'nin ITV televizyonunda yayınlanan 'Bu Sabah' adlı programının çarkıfelek oyununa eklediği "enerji faturası ödeme" ödülü gündem oldu.

07 Eylül 2022 Çarşamba 10:07
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İngiltere'deki çarkıfelek yarışmasında "enerji faturası" ödül oldu


Rusya’nın Avrupa’ya uyguladığı enerji kısıtlamaları sonrası yaşanan kriz her geçen gün derinleşirken, krizin en fazla hissedildiği ülkelerden biri de son zamanlarda İngiltere oldu.

İngiltere'nin ITV televizyonunda yayınlanan “Bu Sabah” programının pazartesi yayınlanan bölümünde yer alan ödül tartışma yarattı.

Programdaki, çarkıfelek oyununda yer alan nakit para ve tatil ödüllerinin yanına 4 aylık enerji faturası ödeme seçeneği de koyuldu. Bu durum izleyicileri şaşırttı. 

Yapımcıların ödül teklifi sonrası yarışma hakkında felaket senaryosundan fırlamış gibi yorumları yapıldı.

Ülkede son dönemde artan enerji maliyetleri halkı zorluyor. Isınmadan, sıcak sudan ve yemekten vazgeçen aileler var.



Ancak izleyiciler işin yarışmada ödül verilecek noktaya geldiğine inanamadıklarını söylüyor.

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