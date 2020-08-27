İngiltere'deki sığınmacı kadın açlık nedeniyle hayatını kaybetti

İngiltere açlıktan ölmek üzere olan çocuğunun yanında ölü bulunan kadını konuşuyor.

İskoçya'da sığınmacı Mercy Baguma açlıktan ölmek üzere olan bir yaşındaki çocuğunun yanında ölü bulundu.

Polis cumartesi günü ağlama seslerinin duyulduğu apartman dairesinde 34 yaşındaki Baguma’nın cesediyle karşılaştı.

Glasgow'da meydana gelen olay hakkında soruşturma başlatıldı.

Emniyet sözcüsü ölüm sebebinin 'anlaşılamadığını' ama 'şüpheli bir olay' olarak incelenmediğini belirtti.

Mültecilere yardım eden Positive Action in Housing vakfı kadının çalışma izni sona erdikten sonra işsiz kaldığını açıkladı.

Aynı açıklamada Baguma'nın sığınma başvurusunda bulunduğunu ve 'sefalet' içinde yaşadığını da kaydedildi.

Vakfın müdürü Robina Qureshi, bir yaşındaki çocuğunun cesedin yanında ağlarken bulunduğunu ve çocuğun "günlerce aç kaldığı için zayıf düştüğünü" söyledi.

İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon Birleşik Krallık'ın sığınmacı sisteminin 'bozuk' olduğunu söyledi ve sistemde reform gerektiğini belirtti.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü "Bu trajik bir durum, Baguma'nın ailesine başsağlığı diliyorum" dedi, Bakanlık konunun araştırılacağını açıkladı.

Genç kadının cenaze masrafları için 30 bin sterlin yardım toplandı.