Künye
Kıbrıs 27
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
2 ay cezaevinde tutuklu bekleyecek!
2 ay cezaevinde tutuklu bekleyecek!
Böyle dayı olmaz olsun!
Böyle dayı olmaz olsun!
Uyuşturucu satıcısı Cezaevi'ne gönderildi
Uyuşturucu satıcısı Cezaevi'ne gönderildi
3 ay cezaevine gönderildiler
3 ay cezaevine gönderildiler
220 gram uyuşturucuyla yakalandı
220 gram uyuşturucuyla yakalandı

İngiltere demiryolu ulaşımı felç geçirdi: İşçiler grevde

İngiltere'de binlerce tren sürücüsünün (vatmanlar ve makinistler) yeniden greve gitmesi ülkede seferleri yine felç etti.

19 Ağustos 2022 Cuma 10:47
81 Okunma
İngiltere demiryolu ulaşımı felç geçirdi: İşçiler grevde


Cuma günü de devam etmesi planlanan grevin, Londra metro ağını ve otobüslerini etkilemesi beklenirken, 20 Ağustos'ta düzenlenecek başka bir grevin de ülke genelindeki tren ağını aksatacağı tahmin ediliyor.

Demiryolu, Denizyolu ve Ulaştırma (RMT) Sendikası Genel Sekreteri Mick Lynch, İngiltere hükümetinin "sendika karşıtı bir gündemi" olduğunu iddia etti.

Ülkedeki diğer kamu sektörü çalışanları gibi demir yolu çalışanlarının da artan gıda ve yakıt fiyatlarıyla başa çıkmaya çalıştığını vurgulayan Lynch, "Bu ülkedeki insanlar, düşük ücretlerden bıktı. Milyonlarca insan yıllardır düzgün bir maaşa sahip değil" ifadelerini kullandı.

Ulaştırma Bakanlığından bir yetkili de sendika liderlerinin anlaşmaya varmak için çalışmak yerine aylardır sefalet ortamı yaratmayı ve insanların günlük yaşamını etkilemeyi tercih ettiğini kaydetti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güneş fırtınaları bugün ya da yarın Dünya'yı vuracak
Güneş fırtınaları bugün ya da yarın Dünya'yı vuracak
Şiddetli fırtına 6 kişinin ölümüne neden oldu
Şiddetli fırtına 6 kişinin ölümüne neden oldu
Yaz ayının vazgeçilmezi
Yaz ayının vazgeçilmezi










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim