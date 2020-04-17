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İngiltere'den bir acı haber daha!

KKTC Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun teyzesi Fikriye Halil (Emir) Londra'da hayata gözlerini yumdu.Fikriye Halil'in ölüm nedeninin korona virüs olduğu öğrenildi.

17 Nisan 2020 Cuma 17:07
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İngiltere'den bir acı haber daha!
KKTC Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun teyzesi Fikriye Halil (Emir) Londra'da hayata gözlerini yumdu.
Fikriye Halil'in ölüm nedeninin korona virüs olduğu öğrenildi.
İngiltere Kıbrıs İslam Cemiyeti El Haşim Yardım Vakfı Başkanı Hussain Hashim Bakayi Mustafa’nın sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla "KKTC 3. Cumhurbaşkanı Dr Derviş Eroğlu'nun teyzesi Fikriye Hanım'ı kaybettik, üzgünüz" dedi.
Hussain Hashim Bakayi Mustafa'nın paylaşımı şöyle:
"Acımız çok büyük londrada, Rahmetli nenemin teyze kızı aynı zamanda Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun öz teyzesi Fikriye Halamızı kaybettik tüm ailemizin tüm Ergazi deki hısım akrabanın başı sağolsun."
Kaynak : northcyprusuk
 
Anahtar Kelimeler:
İngiltereKoronavirüsCoronavirüs
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