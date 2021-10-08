Künye
Kıbrıs 16
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Takı takmak yerine takı çaldı
Takı takmak yerine takıları çaldı
İnsan Kaçakçılığı! Mültecileri Güney Kıbrıs'a Geçirmeye Çalıştı
Mültecileri Güney Kıbrıs'a Geçirmeye Çalıştı
AdaPass skandalında bir tutuklu daha!
AdaPass skandalında bir tutuklu daha!
Sekreter kadın paraları hesabına yatırdı
Sekreter kadın paraları hesabına yatırdı
Arabanın camını kırıp hırsızlık yaptı
Arabanın camını kırıp hırsızlı yaptı
banner107

İngiltere'den karantina kararı!

Türkiye, İngiltere'ye seyahat için onaylanmış Covid-19 aşı belgesine sahip ülkeler listesine eklendi. Buna göre İngiltere'de onaylanan Covid-19 aşılarını, Türkiye'de yaptıranlar 10 gün ev karantinasından muaf tutulacak.

08 Ekim 2021 Cuma 09:57
43 Okunma
İngiltere'den karantina kararı!
banner108

İngiltere, onayladığı Covid-19 aşılarını Türkiye'de yaptıranları 10 gün ev karantinasından muaf tutma kararı aldı.

Ulaştırma Bakanlığının güncellediği yeni seyahat listesine göre, Türkiye, Gana ve Hindistan dahil 37 ülke, İngiltere'ye seyahat için onaylanmış Covid-19 aşı belgesine sahip ülke ve bölgeler listesine eklendi.

Buna göre, tam aşılanmış sayılabilmek için İngiltere'ye gelmeden en az 14 gün önce Oxford/AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Moderna ve Janssen aşılarından herhangi birinin çift dozunun yaptırılmış olması gerekiyor.

Söz konusu değişiklik, 11 Ekim pazartesi günü İngiltere saatiyle 04.00'ten itibaren yürürlüğe girecek.

Böylelikle, bu ülkelerden İngiltere'ye gelen çift doz aşılılar 10 gün ev karantinasından muaf tutulacak.

KIRMIZI LİSTEDEKİ ÜLKELERİN SAYISI 7'YE DÜŞÜRÜLDÜ

Bakanlık son güncellemeyle ayrıca, 10 gün otel karantinasının zorunlu tutulduğu ve 54 ülkenin bulunduğu kırmızı listeden 47 ülkeyi çıkararak, listeyi 7 ülkeyle sınırlı tuttu.

Panama, Kolombiya, Venezuela, Peru, Ekvador, Haiti ve Dominik Cumhuriyeti kırmızı listede kalmaya devam etti.

Kırmızı listede yer alan ülkelerden gelenlerin, bedelini kendileri ödeyerek 10 gün havalimanı yakınlarındaki otellerde kalmaları gerekiyor.

Seyahat listesinde 5 Ağustos'ta yapılan güncellemeye göre, daha önce 1750 sterlin ödenen zorunlu otel karantinası ücretleri ise 12 Ağustos itibarıyla 2 bin 285 sterline çıkarılmıştı.

İngiltere, Kovid-19 önlemleri kapsamında uyguladığı seyahat listesinde yaptığı güncellemede, Türkiye'yi 17 Eylül'de seyahat sonrası zorunlu otel karantinası gerektiren kırmızı listeden çıkarmıştı.

Anahtar Kelimeler:
İngiltereKarantinaKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünyanın uzayda çekilen ilk filmin iki sahnesi tamam
Dünyanın uzayda çekilen ilk filmin iki sahnesi tamam
İngiltere’de konut fiyatlarında 14 yılın en sert yükselişi görüldü
İngiltere’de konut fiyatlarında 14 yılın en sert yükselişi görüldü
İngiltere'den 'yolcu' kararı
İngiltere'den 'yolcu' kararı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim