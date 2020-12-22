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İngiltere'den New York'a uçacak yolculara COVID-19 testi zorunluluğu

ABD'de New York eyaletinin talebi üzerine 3 havayolu şirketi, yeni tip koronavirüsün daha hızlı yayılan türü tespit edilen İngiltere'den gelecek yolcular için "negatif" COVID-19 testi zorunluluğu getirdi.

22 Aralık 2020 Salı 19:25
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İngiltere'den New York'a uçacak yolculara COVID-19 testi zorunluluğu

New York Valisi Andrew Cuomo'un talebi üzerine Delta, British Airways ve Virgin Atlantic, eyalete seyahat edecek yolculara uçağa binmeden önce "negatif" koronavirüs test sonucu sunmalarını zorunlu kıldı.

Yeni karar doğrultusunda, New York John F. Kennedy Uluslararası Havalimanına uçacak yolcuların testlerinin negatif olması gerekecek.

ABD yönetiminin de koronavirüsün daha hızlı yayılan türü tespit edilen İngiltere'den gelen yolculardan "negatif" test sonucu istemeyi düşündüğü belirtilmişti.

İngiltere’de son 24 saatte 36 bin 804 kişide daha koronavirüs tespit edilirken, 691 kişi de yaşamını yitirdi. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 110 bin 314’e yükseldi.

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