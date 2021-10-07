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İngiltere'den 'yolcu' kararı

İngiltere, Türkiye dahil 37 ülkeden gelen tam aşı uygulanmış yolcuları ülkeye alacağını duyurdu.

07 Ekim 2021 Perşembe 20:53
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İngiltere'den 'yolcu' kararı
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Koronavirüs salgınının Avrupa'da en çok etkilediği ülkeler arasında yer alan İngiltere, vaka sayıları nedeniyle kırmızı kategoriye koyduğu Türkiye'yi 22 Eylül'de listeden çıkarmıştı.

Bugün yapılan açıklamaya göre; İngiltere, Türkiye dahil 37 ülkeden gelen tam aşı uygulanmış yolcuları ülkeye alacağını duyurdu.

İngiltere, onayladığı Koronavirüs aşılarını, Türkiye'de yaptıranları da 10 gün ev karantinasından muaf tutma kararı aldı.

TÜRKİYE DE PCR ZORUNLULUĞUNU KALDIRMIŞTI

Türkiye de, ekim ayıyla birlikte, Covid-19'a karşı çift aşı olmuş İngiliz vatandaşlarının ülkeye girişlerinde zorunlu PCR testi kuralını kaldırmıştı.

Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, "Covid-19’a karşı ülkemizde alınan seyahat tedbirlerinde 1 Ekim 2021 tarihinde yapılan güncellemeyle, Birleşik Krallık’tan Türkiye’ye seyahat edecek yolcuların Türkiye’ye varıştan önceki son 72 saat içerisinde PCR testi yaptırmaları zorunluluğu kaldırılmıştır" denilmişti.

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