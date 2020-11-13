Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Teminatla serbest kaldılar
Teminatla serbest kaldılar
Uyuşturucuyla yakalandı
Uyuşturucuyla yakalandı
Vietnamlı zanlı Nguyen 8 gün daha tutuklu kalacak
Vietnamlı zanlı Nguyen 8 gün...
Gardiyanın cezası belli oldu
Gardiyanın cezası belli oldu
32 yıl hapis cezası
32 yıl hapis cezası

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı kutladı

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar’ı seçim zaferinden dolayı kutladı.

13 Kasım 2020 Cuma 09:05
841 Okunma
İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı kutladı

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı arayarak seçim zaferinden dolayı kutladı.

Telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta uzun yıllardır süren ve başarısız olan federasyon görüşmelerinin sona erdiğini söyleyerek, Kıbrıs'ta çözüme yönelik kalıpların dışında yeni bir sayfa açılması gerektiğine vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Tatar, Dışişleri Bakanı Raab’a seçimlerde Kıbrıs Türk halkının kendisini iki egemen devlet zemininde Rum tarafı ile iş birliği öngören bir uzlaşı için yetkilendirdiğini belirterek, kendisinin de bu irade doğrultusunda hareket edeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar ayrıca, Kıbrıs Türklerine uygulanan çağdışı ve haksız izolasyonların kaldırılması gerektiğine işaret ettiği görüşmede, özellikle direkt uçuş ve spor alanlarında uygulanan kısıtlamaların temel insan hak ve özgürlüklerine aykırı olduğunu dile getirdi.

Dışişleri Bakanı’nın Maraş konusuna da değinmesi üzerine, Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş açılımının ilgili BM kararları ve uluslararası hukuka uygun olduğunu anlatarak, taşınmazların mal sahiplerine iadesini öngördüklerini söyledi.

İngiltere Dışişleri Bakanı ise, İngiltere’nin Kıbrıs’taki BM sürecine yardımcı olmaya hazır olduğunu belirtti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere’de günlük vaka sayısı rekor tazeledi
İngiltere’de günlük vaka sayısı rekor tazeledi
Şuşa’da 28 yılın ardından ilk cuma namazı
Şuşa’da 28 yılın ardından ilk cuma namazı
Brezilya'da öğretim üyesi canlı yayında ders anlatırken soyuldu
Brezilya'da öğretim üyesi canlı yayında ders anlatırken soyuldu
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim