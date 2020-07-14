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İngiltere ekonomisinde büyüme beklentilerin altında kaldı

İngiltere ekonomisi COVID-19 önlemlerinin gevşetilmesi sonrası uzun soluklu toparlanma yolunda ilk adımı attı. Ancak iyileşme, ekonomistlerin tahminlerinin altında kaldı.

14 Temmuz 2020 Salı 12:12
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İngiltere ekonomisinde büyüme beklentilerin altında kaldı

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi, İngiltere'nin tüm ay boyunca tecritte kaldığı nisan ayında %20.3'lük rekor düşüşten sonra mayıs ayında büyümenin %1.8 olduğunu belirtti.

Bu oran, Reuters anketine katılan ekonomistlerin tüm tahminlerinin altında kaldı.

İngiltere ekonomisi mayıs ayına kadar gelen üç ay boyunca %19.1 oranında daraldı.

Bir önceki yılın aynı dönemine göre ekonomi %24.0 oranında daraldı.

İngiltere Ticaret Odası Ekonomi Başkanı Süren Thiru, "Mayıs ayında üretimdeki toparlanmanın, gerçek bir toparlanmadan ziyade kısıtlamaların gevşemeye başlamasıyla bastırılmış talebin kısmen serbest kalmasını yansıtıyor olması daha olası" dedi.

Ekonomideki zayıf toparlanma İngiltere'nin hizmet sektöründe %0.9'luk düşük büyümeden kaynaklanıyor.

Anahtar Kelimeler:
İngiltere EkonomisiKoronavirüs
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