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İngiltere Genelkurmay Başkanı uyardı!

İngiltere Genelkurmay Başkanı Patrick Sanders, askerlerine gönderdiği mesajda Rusya ile savaşmaya hazır olmalarını istedi.

20 Haziran 2022 Pazartesi 09:25
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İngiltere Genelkurmay Başkanı uyardı!
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İngiltere ordusunun yeni Genelkurmay Başkanı Patrick Sanders, göreve gelmesinin ardından tüm ordu mensuplarına bir mesaj gönderdi. Mesajda Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin dünyayı değiştirdiği ve ordunun kara savaşlarına hazır olması gerektiği vurgulandı.

Sanders, İngiliz birliklerinin bir kez daha Avrupa'da savaşmaya hazırlanmaları gerektiği konusunda uyarıda bulunarak, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, karada savaşmaya ve savaşları kazanmaya hazır olmak üzere İngiltere'yi koruma temel amacımızın altını çiziyor. Artık müttefiklerimizle birlikte savaşabilecek ve savaşta Rusya'yı yenebilecek bir ordu oluşturmak için güçlü bir zorunluluğumuz var. Orduyu bir kez daha Avrupa'da savaşmaya hazırlaması gereken bir nesiliz. 1941'den bu yana Avrupa'da kıtanın büyük güçlerinden birine karşı kara savaşı yürütme ihtimali varken göreve gelen ilk Genelkurmay Başkanıyım" ifadelerini kullandı.

Sanders'ın ordunun savaşa hazırlanması gerektiğine yönelik açıklamaları, hem İngiltere Başbakanı Boris Johnson hem de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Ukrayna'ya uzun vadeli destek sunulması gerektiği yönündeki uyarılarını takip etti.

JOHNSON: İŞGAL YENİ BİR AŞAMAYA GEÇTİ

İngiltere Başbakanı Johnson'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmek üzere Ukrayna’nın başkenti Kiev'e yaptığı son ziyaretin ardından Johnson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki işgalinin yeni bir aşamaya girdiğini söylemişti.

Johnson yaptığı açıklamada, "Putin, Ukrayna'yı düpedüz bir vahşetle ezmeye çalışırken, bir yıpratma kampanyası uyguladığı için korkarım ki uzun bir savaşa kendimizi hazırlamamız gerekiyor. Birleşik Krallık ve ortakları, Ukrayna'nın mücadelesinde galip gelmesi için stratejik dayanıklılığa sahip olmasını sağlamalıdır. Rusya, saldırı kapasitesini yenileyebileceğinden, her şey Ukrayna'nın topraklarını savunma yeteneğini daha hızlı güçlendirip güçlendiremeyeceğine bağlı olacaktır. Bizim görevimiz, zamanı Ukrayna'nın tarafına çekmektir" şeklinde konuşmuştu.

STOLTENBERG: SAVAŞ YILLARCA SÜREBİLİR

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise yaptığı son açıklamada, "Savaşın yıllarca sürebileceği gerçeğine hazırlanmalıyız. Ukrayna'yı desteklemekten vazgeçmemeliyiz. Maliyetleri yüksek olsa bile sadece askeri destek için değil, ayrıca artan enerji ve gıda fiyatları nedeniyle de Ukrayna'yı desteklemeliyiz" şeklinde konuşmuştu.

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